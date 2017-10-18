Спектакль «Маленькая дочь Солнца» посетили более 500 юных северян

Только за сентябрь и октябрь выездной спектакль «Маленькая дочь Солнца» Мурманского областного театра кукол посмотрели более 500 северян.

Завершился первый этап гастролей в рамках проекта «Саамские сказки детям Севера» при поддержке президента РФ. Старт гастролям был дан в поселке Туманный 29 сентября, затем артисты Мурманского областного театра кукол отправились в посёлок Териберка, где спектакль состоялся в Лодейнинской школе. Спектакль «Маленькая дочь Солнца» – это удивительная история о том, как простота, искренность, справедливость и любовь могут победить все плохое на этом свете.

10 октября мурманские кукольники порадовали своей работой учеников школы № 5 посёлка Печенга, а уже 11 октября – ребят из Никеля, 12 октября показ «Маленькой дочери Солнца» состоялся на площадке Дворца культуры «Октябрь» города Заполярного, затем артисты выступили в Междуреченском сельском Доме культуры.

Об успехах проекта можно судить не только по количеству зрителей, которые посмотрели постановку. Восторженные отзывы педагогов и воспитателей, руководителей площадок, на которых выступали артисты, а самое главное самих детей, которые с нетерпением ждут мурманских кукольников снова.

24 октября спектакль увидят жители села Краснощелье, 25 октября – посёлка Ревда, а 26 октября – села Ловозеро.