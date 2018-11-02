Спектакль Мурманского областного театра кукол номинирован на «Золотую маску»

Спектакль «Ангелочек» Мурманского областного театра кукол выдвинут на соискание Национальной театральной премии «Золотая маска» в нескольких номинациях: «Лучший спектакль в театре кукол», «Лучшая работа режиссера в театре кукол» (Дмитрий Шишанов), «Лучшая работа художника в театре кукол» (Валентин Викторов).

Постановка «Ангелочек» по одноименному рассказу Леонида Андреева повествует о мальчике Сашке, который стал заложником жизненной ситуации. Его родители занимаются только собой и не замечают растущего подростка, который каждый день сталкивается с проблемами окружающего мира.

Фестиваль «Золотая маска» пройдет в Москве с 10 марта по 15 апреля 2019 года. Церемония вручения премии состоится 16 апреля 2019 года на исторической сцене Государственного академического Большого театра России.