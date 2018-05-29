Спектакль «Заяц, лиса и петух» - для детей и подростков «Берегиня»

Артисты Мурманского областного театра кукол сегодня покажут спектакль «Заяц, лиса и петух» в пгт.Кильдинстрой. В этот день зрителями станут воспитанники социального приюта для детей и подростков «Берегиня». Спектакль пройдет на благотворительной основе.

«Заяц, лиса и петух» – история про серьезного артиста Михаила Тимофеевича, который очень волнуется, ведь ему предстоит рассказать и показать зрителям русскую народную сказку про зайца, лису и петуха. И все получилось бы весьма неплохо, если бы не появилась Муся – странное нелепое, взбалмошное существо, которое хочет принять участие в сказке и сыграть всех персонажей сразу.

В спектакле заняты артисты: Тамара Лашина и Денис Савельев.

Спектакль также продолжит путешествие по Заполярью. Завтра, 30 июня, его увидят в с.Минькино (ГОБОУ Минькинская КШИ, начало в 13.00) и п. Междуречье (МБУК Междуреченский сельский дом культуры, начало в 16.30). Показы пройдут также на благотворительной основе.