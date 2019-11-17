Спектакли Мурманского областного драматического театра прошли в Калининграде с огромным успехом

Зрители, несмотря на то, что спектакли показывали в рабочие дни - понедельник и вторник, 11 и 12 ноября, - пришли на постановки мурманского театра специально, заранее приобретя билеты.

Калининград встречал Мурманский драмтеатр очень радушно и тепло. «Ваши артисты такие настоящие, а спектакли очень искренние и душевные!», «Это просто невероятно, нам очень понравилось!», «Приезжайте к нам, пожалуйста, ещё!», «Давно мы не видели ничего подобного!», «Мы очень соскучились по таким качественным классическим спектаклям!» – эти и другие восторженные отзывы звучали после каждого спектакля.

Напомним, 11 ноября зрителям был представлен спектакль «Месяц в деревне» по пьесе И.С. Тургенева. 12 ноября калининграндские малыши увидели «Сказки для Ёжика. Правда, мы будем всегда?» по мотивам сказки С. Козлова, а вечером можно было посмотреть спектакль «Эти свободные бабочки» по пьесе Л. Герше.