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Мурманская область. Арктика06.11.18 14:54

Спектакли Мурманского театра кукол с большим успехом прошли в Сыктывкаре

Артисты Мурманского областного театра кукол вернулись из столицы Республики Коми города Сыктывкар. На сцене Академического театра драмы им. В. Савина мурманчане показали спектакли «Королевские зайцы», «Пряничный человечек» и «Красная шапочка».

Визит актеров из столицы Заполярья состоялся благодаря Федеральной программе «Большие гастроли». Мурманский областной театр кукол впервые принимает участие в таком проекте. «Театр ежегодно выезжает на гастроли и фестивали, с федеральной поддержкой это сделать гораздо легче. Никаких трудностей с переносом наших спектаклей на большую сцену драматического театра не было – мы много ездим по Мурманской области, выступаем на площадках домов культуры и к большим сценам привыкли. В Сыктывкаре нас порадовал очень хороший прием: видно, что зритель здесь театральный, очень отзывчивый и внимательный», – рассказала заместитель директора по зрителю Мурманского областного театра кукол Валентина Умнова.

Мурманский областной театр кукол в столице Коми не впервые – в прошлом году коллектив принял участие в Международном фестивале театров кукол «В гостях у Мойдыся», который традиционно проходит на сцене Академического театра драмы им. В. Савина.

По словам директора Мурманского театра кукол Евгения Суханова, спектакли «Королевские зайцы», «Пряничный человечек» и «Красная шапочка» – одни из лучших в репертуаре и всегда тепло принимаются публикой. Аншлаги в Сыктывкаре это подтвердили.

В Мурманск артисты из Сыктывкара привезли детские спектакли «Трям! Здравствуйте!» и «Вождь краснокожих», которые также собрали в областном театре кукол аншлаг и очень понравились маленьким северянам.

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