Спешим на встречу с удивительным и прекрасным миром камня

С 13 по 17 февраля во Дворце культуры города Апатиты будет проходить межрегиональная выставка-ярмарка коллекционных минералов и изделий из камня «Каменный цветок-2019».

14 февраля в 13.30 в большом выставочном зале Дворца культуры состоится торжественная церемония открытия выставки-ярмарки «Каменный цветок-2019». В выставке примут участие мастера, художественные салоны, предприниматели, предприятия и ремесленники из разных городов Мурманской области и регионов России.

Здесь будут представлены: уникальные работы мастеров-камнерезов, художников, ювелиров; большой ассортимент изделий из природного камня, картин из каменной крошки, ювелирных украшений, бижутерии, изделий и сувениров прикладного творчества и многое другое.

В Программу мероприятий включены мастер-классы по обработке камня (изготовление шаров и кабошонов), мастер-классы прикладного творчества, лекции «Минералы музея Геологического института КНЦ РАН: Прошлое. Настоящее. Будущее», «Сокровища Кольского полуострова: облицовочные камни Мурманской области»), литературный вечер «Рубцовские чтения», показ фильмов («Полярные сияния над Хибинами»), презентация книги «Танцующие сияния», экскурсии по залам выставки и в Геологическом музее КНЦ РАН, День театра «Русский терем» (г. Москва), концертная программа.

Выставка-ярмарка будет работать ежедневно - с 11.00 до 19.00 часов.