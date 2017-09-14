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Мурманская область. Арктика14.09.17 12:30

Спикер думы ознакомился с ходом работ по развитию территорий Апатитов, Кировска и Полярных Зорь

13 сентября состоялась рабочая поездка главы регионального парламента Сергея Дубового в муниципальные образования. Спикер думы ознакомился с ходом работ по развитию территорий Апатитов, Кировска и Полярных Зорь. В центре внимания было состояние придомовых площадок и общественных пространств.

В Апатитах Сергей Дубовой, депутат областной думы Леонид Лукичев и руководство муниципалитета обсудили запланированные мероприятия по благоустройству дворов и капитального ремонта сквера на улице Пушкина.

– Важно, чтобы выделенные финансовые средства расходовались эффективно. А главное – чтобы все преобразования проходили с учетом мнений и пожеланий самих жителей, – отметил председатель думы.

В планах развития современной городской инфраструктуры Кировска – создание на поле Умецкого общественного парка с несколькими зонами отдыха. Здесь решено установить спортивные и детские площадки, беседки у озера, отремонтировать наружное освещение. В обсуждении реализации этого проекта принял участие депутат регионального парламента Алексей Игумнов.

– Выбрано хорошее месторасположение, здесь уникальная природа. Поэтому работы должны проходить без нанесения вреда окружающей среде. А люди должны будут с пониманием и ответственностью относиться к этому месту отдыха, к человеческому труду, – подчеркнул Сергей Дубовой.

Между тем в Полярных Зорях благоустройство городского парка ведётся уже давно.

– Работа началась 4 года назад, – рассказал вице-спикер думы Василий Омельчук. – Все, что на сегодняшний день сделано – инициативы людей, плод их труда. Многие полярнозоринцы с удовольствием предлагают интересные идеи, приходят в парк помогать делом и других людей привлекают. Большой вклад внесла Кольская АЭС.

Сергей Дубовой выразил уверенность, что «Наш парк» станет популярным местом отдыха для жителей и гостей города атомщиков.

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