Спикер областной Думы поприветствовал участников и гостей Форума социальных технологий «Город - это мы!» в Мончегорске

В Форуме также приняли участие депутаты регионального парламента Надежда Максимова, Андрей Фоменко и Максим Иванов.

Мероприятие, инициаторами которого выступили компании «Норильский никель» и Кольская ГМК, традиционно объединило представителей местного сообщества и органов власти для демонстрации и обсуждения успешных практик и механизмов решения социальных проблем региона.

Главная тема Форума в этом году - поиск образа будущего северных городов. По мнению организаторов, он складывается из современной городской среды, насыщенной общественной жизни и инициативных горожан.

- Форум объединяет людей активных, неравнодушных, заряженных на добрые дела, поэтому не приходится сомневаться в практическом результате обсуждений, - отметил в своем приветствии Сергей Дубовой. - Темы мероприятия интересные и важные - благоустройство территорий, развитие города, самореализация. Особую актуальность они имеют для представителей молодого поколения, определяющего будущее города металлургов и нашей Мурманской области, юбилей которой мы празднуем в этом году. Замечательно, что молодые горожане не занимают позицию пассивного мечтателя, а заявляют о себе, готовы активно воплощать свою мечту в жизнь.

Депутаты также приняли участие в обсуждении тем отчета о корпоративной социальной ответственности «Норильского никеля» и других мероприятиях Форума. Парламентарии отметили важность такой формы общения, особо подчеркнув, что власть на всех уровнях должна выявлять, поддерживать молодые дарования и помогать им развиться.