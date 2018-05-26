Спикер областной Думы Сергей Дубовой приветствовал участников и гостей турнира по хоккею, посвященному 80-летию Мурманской области

На арене Ледового дворца встретились спортсмены сборных команд Мурманской области и Финляндии, Швеции и Норвегии. Предварял международную встречу гала-матч между командами регионального правительства и ветеранов спорта Мурманской области.

Сергей Дубовой отметил, что эти соревнования наглядно продемонстрировали невероятную силу спортивного духа, которая стирает границы и несёт массу положительных эмоций.

«Приятно, что зарубежные спортсмены приняли приглашение принять участие в этом ледовом состязании. Это была борьба не за медали и положение в турнирной таблице, а встреча добрых друзей, которых объединяет любовь к спорту», - подчеркнул парламентарий.

Сергей Дубовой пожелал всем участникам соревнований уверенности в себе, успехов и новых побед, а зрителям – ярких впечатлений.