Спикер регионального парламента принял участие в рабочих совещаниях в ЗАТО Видяево

Спикер регионального парламента Сергей Дубовой принял участие в рабочих совещаниях в ЗАТО Видяево. Обсуждались вопросы благоустройства поселка, капитальный ремонт учреждений образования, а также подготовка к очередному отопительному сезону.

Сергей Дубовой обратил особое внимание на проблему исполнения предписаний Роспотребнадзора, касающихся образовательных учреждений Видяево.

- Это крайне важный вопрос, который требует решения в очень сжатые сроки. Первого июня на базе школы должен открыться летний лагерь для учащихся, которых необходимо обеспечить горячим питанием, а значит отремонтировать школьную столовую в одном из корпусов. Муниципалитет выделил на устранение замечаний надзорного ведомства 700 тысяч рублей, но этого недостаточно. Я обратился в министерство образования региона с просьбой учесть данные обстоятельства при корректировке соответствующей госпрограммы.

Также на совещании с коммунальными службами поселка прозвучало, что в непростом финансовом положении находится Управление муниципальной собственностью (служба заказчика) ЗАТО Видяево, где назрела необходимость оптимизации его структуры. Осенью прошлого года теплосеть и котельная были переданы Мурманэнергосбыту и доходы муниципального предприятия сократились. Сейчас в ведении Службы заказчика остался жилой фонд, вывоз ТБО и обслуживание дорог.

Темой обсуждения стала и подготовка к новому отопительному сезону. В данный момент прорабатывается план остановки ТЭЦ, промывки систем, поверки приборов учета тепла.