Спикер регионального парламента Сергей Дубовой поздравил ветеранов и моряков-североморцев с наступающим Днем Победы. Торжественный вечер прошел в Североморске в ДК «Строитель».

Сергей Дубовой адресовал теплые поздравления ветеранам, военнослужащим и жителям флотской столицы. Он отметил, что воины-североморцы внесли неоценимый вклад в Великую Победу. Искренняя вера и огромная духовная сила защитников стали непреодолимым препятствием для врага и главной причиной его сокрушительного поражения.

- Листая страницы истории в эти майские дни, мы восторгаемся несгибаемой волей и беспримерным мужеством наших отцов, дедов и прадедов, спасших страну и мир от нацизма. Мы не вправе предать забвению их Великий Подвиг и должны быть достойны памяти героев-победителей. Мы склоняем головы и говорим слова благодарности нашим ветеранам. Доблесть и мужество, проявленные фронтовиками в ожесточенных боях, являются образцом служения Отечеству!

Глава регионального парламента пожелал гостям вечера успехов, счастья, мира и благополучия.