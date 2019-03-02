Спикер регионального парламента Сергей Дубовой приветствовал участников конференции Мурманского областного совета профсоюзов

Мероприятие состоялось в рамках V Арктической профсоюзной школы молодых лидеров ФНПР – МОТ в Информационном центре атомной энергии Мурманска. В нем приняли участие представители Федерации Независимых Профсоюзов России из Москвы, Якутска, Калининграда, Вологды, Саха-Якутии, Ямало-Ненецкого автономного округа, профсоюзного движения Норвегии и Молдовы, руководства Бюро Международной организации труда стран Восточной Европы, общественники Мурманской области. Ключевая тема обсуждения: «Будущее рынка труда и вызовы, стоящие перед профсоюзами в современных реалиях. Столетие – важная веха в истории МОТ».

Сергей Дубовой подчеркнул, что Международная организация труда, которая отмечает в этом году вековой юбилей, авторитетная организация, идущая в ногу со временем и готовая отвечать на вызовы.

– Мы понимаем, что современная экономика предъявляет повышенные требования к уровню профессионализма специалиста, его творческим способностям, личностным и деловым качествам. Эффективность обучения благодаря использованию современных образовательных технологий, совершенствованию учебного процесса во многом определяет уровень выпускника любого образовательного учреждения, его готовность и способность к активной деятельности. На важность развития сферы образования и всесторонней поддержки молодежи обратил внимание и Президент России Владимир Путин в своем недавнем Послании Федеральном Собранию. По реализации Послания главы государства предстоит большая работа, и нам необходимо ее выполнить качественно и как можно быстрее. И здесь особую роль играет активная позиция молодых лидеров профсоюзного движения, их энергия, новые идеи и нацеленность на решение задач по повышению уровня жизни населения, – отметил председатель областной Думы.

Участники обсудили актуальные вопросы трудоустройства молодёжи, прогнозы специалистов развития рынка труда на Севере.