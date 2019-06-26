Спите с берушами в ушах - началась активная фаза реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В Мурманской области началась активная фаза реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По поручению главы региона ход работ в рамках нацпроекта на объектах улично-дорожной сети города Мурманска проверила заместитель губернатора Ольга Кузнецова совместно с представителями СМИ.

Заместитель главы региона отметила, что короткое лето требует интенсивной работы, чтобы завершить ремонт дорог в намеченные сроки. Поэтому подрядчики максимально используют возможности полярного дня и на ряде объектов организовали работы в три смены.

«Большая просьба к жителям – с пониманием отнестись к тому, что работы ведутся в том числе и в ночное время. Мы взяли на себя обязательство завершить все работы к 1 сентября, когда жители массово возвратятся из отпусков», – отметила Ольга Кузнецова.

Заместитель губернатора также напомнила, что в этом году объём работ вдвое превышает сделанный в прошлом году. Это связано с запуском национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и выделением федеральных средств на его реализацию. Всего на региональную сеть и сеть агломерации «Мурманская» выделено 870 миллионов рублей – это беспрецедентная федеральная поддержка. Поэтому необходимо по максимуму использовать летние дни, тем более что погода не всегда благоприятствует дорожным работам.

«Кроме того, во время недавнего визита в Мурманскую область заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов отметил, что своевременный и качественный ремонт дорог является условием оказания дополнительной федеральной поддержки. Это означает, что еще больше дорог Мурманской области можно будет привести в нормативное состояние, сделать по-настоящему безопасными и качественными», – подчеркнула Ольга Кузнецова.

Информация о месте, сроках начала и окончания работ размещается на плакатах подрядчика непосредственно на объекте, а также на сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства и на сайтах администраций муниципалитетов. Кроме того, традиционно расклеиваются объявления на подъездах.

В ходе предстоящей ремонтной кампании в том числе будут выполнены работы на одних из наиболее загруженных улицах агломерации «Мурманская»: ул. Шмидта, ул. Полярные Зори и просп. Героев-североморцев, а также на мосту через Кольский залив.