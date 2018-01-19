«Сполохи» приглашают мурманчан на концерт «В кругу друзей»

21 января в областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова состоится концерт «В кругу друзей» заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Сполохи».

Концерт «В кругу друзей» стал традиционным праздником хореографического искусства. Каждый год в январе ансамбль танца «Сполохи» собирает у себя в гостях своих самых близких друзей, чтобы подарить зрителям настоящий праздник народного танца.

Мурманчан ждут сюрпризы от хореографических ансамблей «Мастерок» (г. Североморск) и «Калинка» (г. Оленегорск), «Дивертисмент» (пгт. Ревда) и «Северок» (г. Мурманск), а участники ансамбля танца «Сполохи» покажут свои лучшие номера.