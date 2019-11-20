Спорт - круглый год

Уличный спорт и здоровый образ жизни становятся все более популярными среди мурманчан. Для этих целей в заполярной столице на базе школ и гимназий, во дворах и скверах во всех округах областного центра построено 157 современных площадок.

– Востребованность спортивных объектов – колоссальная, в одном только городском конкурсе «Родной двор – родной город» ежегодно участвует более 4000 человек, – отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Андреева. – Помимо спортивных праздников всепогодные площадки привлекают любителей футбола, баскетбола, силовых видов спорта.

В зимний период особое внимание уделяется своевременной и качественной уборке стадионов, для этого используется не только ручной труд, но и различные снегоуборочные комбайны и фронтальные погрузчики. Каждый день на смену выходит бригада из 10 человек и 7 единиц техники.