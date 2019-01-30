Спорт доступен круглый год

Городские власти уделяют большое внимание доступности массового спорта. Благодаря возрождению дворовых стадионов он становится все популярнее среди мурманчан.

Физкультурно-оздоровительный комплекс в жилом районе Росляково был открыт в конце 2017 года. На площади более 5000 квадратных метров расположилось футбольное поле, зона для занятия воркаутом, беговые дорожки, которые зимой превращаются в лыжные трассы.

– Ежегодно комплекс посещают тысячи горожан и количество желающих вести здоровый образ жизни постоянно растет, – рассказал директор городского спортивного центра «Авангард» Сергей Негода. – Поэтому уборка стадионов ведется постоянно. Мы делаем все возможное для качественного отдыха мурманчан.

Напомним, за несколько последних лет в Мурманске отремонтировано, реконструировано и установлено 136 новых детских и спортивных площадок. Опыт показал, что бесплатные круглогодичные, хорошо освещенные спортивные комплексы пользуются большой популярностью у горожан всех возрастов.