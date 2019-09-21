г.Кандалакша

21 сентября - 11.00

Лёгкая атлетика. Всероссийский день бега «Кросс нации».

г.Кандалакша, Центральная площадь.

21 сентября- 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. ФК «Кандалакша» - «Апатит» (г.Кировск).

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. Стадион «Локомотив».

22 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. ФК «Кандалакша» - ФК «Оленегорск».

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. Стадион «Локомотив».

пгт.Никель

21 сентября - 16.00

Лёгкая атлетика. Всероссийский день бега «Кросс нации».

пгт.Никель, Дворец спорта «Металлург».

21 и 22 сентября - 12.00

Парусный спорт. Открытое первенство Печенгского района по парусному спорту

пгт.Никель, турбаза «Гольфстрим».

г.Полярные Зори

21 сентября - 13.00

Соревнования по воркауту.

г.Полярные Зори, стадион СОШ № 3.

г.Апатиты

21 сентября - 9.00

Плавание. Чемпионат и первенство Мурманской области по плаванию на короткой воде.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», плавательный бассейн.

21 и 22 сентября – 10.00

На стадионе «Олимп» состоится первый вид Спартакиады предприятий, организаций и учебных заведений – летнее многоборье. 21 сентября – открытие Спартакиады и соревнования по бегу на 2, 3 км (в рамках Всероссийского «Кросса нации»); 22 сентября – испытания комплекса «ГТО» (подтягивания, отжимания, пресс, прыжок).

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУДО ДЮСШ «Олимп».

21 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Химик» (г.Апатиты) - «Электрон» (г.Мурманск).

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУДО ДЮСШ «Олимп».

22 сентября – 10.00

Лёгкая атлетика. Всероссийский день бега «Кросс нации». На стадионе «Олимп» пройдут соревнования по бегу в рамках Всероссийского «Кросса нации». В программе старты на дистанциях 1 км для юношеских групп, 10 км для основного возраста.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУДО ДЮСШ «Олимп».

г.Мончегорск

21 сентября - 13.00

Кросс по пересеченной местности «Crazy Moncha».

г.Мончегорск, городской парк им. С.Е. Бровцева.

21-23 сентября - 15.00

Бокс. Чемпионат Северо-Западного федерального округа по боксу среди мужчин памяти И. Г. Ермакова.

г.Мончегорск, ФОК «Умка».

г.Мончегорск, просп.Ленина, 8а. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Умка».

21 и 22 сентября - 15.00

Шахматы. Первенство города по шахматам, посвященное памяти А. А. Жеребцова.

г.Мончегорск, СШОР-1.

22 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. ФК «Мончегорск» - «КолАтом» (г.Полярные Зори).

г.Мончегорск, стадион СШОР.

г.Оленегорск

21 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. ФК «Оленегорск» - «ГПС-Мурманск».

г.Оленегорск, ул.Строительная, 40. Стадион «Олимп».

г.Гаджиево

22 сентября - 14.30

Легкоатлетический пробег «Эстафета Победы».

г.Гаджиево, площадь им. Л. А. Матушкина.

пгт.Мурмаши

21 сентября - 15.00

Лёгкая атлетика. Всероссийский день бега «Кросс нации».

пгт.Мурмаши, лыжная трасса.

г.Мурманск

21 сентября - 10.00

Стрельба. Кубок города Мурманска по пулевой стрельбе.

г.Мурманск, СОК «Кречет».

21 сентября – 12.00

22 сентября – 12.30

Велосипедный спорт. Чемпионат МО по велосипедному спорту в дисциплине кросс-кантри.

г.Мурманск, 21 сентября - гонка в гору, ул. Капитана Орликовой, 28; 22 сентября - Долина Уюта.

21 сентября - 13.50

Церемония открытия всероссийского дня бега «Кросс нации».

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

21 сентября - 14.00

Глава региона Андрей Чибис примет участие в церемония открытия всероссийского дня бега «Кросс нации». В рамках «Кросса нации» состоится цифровой забег, приуроченный к старту четвертой «волны» отключения аналогового телевидения. Старт массового забега – в 14.00.

В 2019 году в «Кроссе нации» планируют принять участие 85 субъектов Российской Федерации. В Мурманской области физкультурно-спортивные мероприятия пройдут практически во всех муниципальных образованиях. Участники «Кросса нации» смогут преодолеть дистанции 1 км , 4 км , 6 км , 8 км и 12 км . Будет подготовлена специальная дистанция 100 м для дошкольников «Дошколята, вперед!».

«Цифровой забег» на дистанцию 4 км станет центральным стартом масштабного спортивного праздника и будет приурочен к запуску четвертой «волны» отключения аналогового вещания.

Во всероссийском дне бега наряду с любителями на старт выйдут спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы и ветераны спорта.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

21 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Арсенал» (ЗАТО Александровск) - «Горняк» (г.Ковдор).

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

21 сентября - 14.00

Лёгкая атлетика. Всероссийский день бега «Кросс нации».

г.Мурманск, Долина Уюта.

21 и 22 сентября - 14.00

ХIX открытый турнир по футболу среди юношей памяти экипажа АПЛ «Курск».

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

21 сентября - 15.00

Областной конкурс для молодёжи с ограниченными возможностями здоровья «Большие гонки».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3, Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

22 сентября - 12.00

Торжественное открытие Фестиваля единоборств Мурманской области. Начало соревнований в 12.15.

г.Мурманск, Долина Уюта, легкоатлетический манеж.

22 сентября - 12.00

Массовый спорт. Соревнования по скоростному бегу на роликовых коньках «Единство нации».

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

22 сентября - 15.00

Областной конкурс для людей старшего поколения «Спартакиада – 2019».

В конкурсе принимают участие команды советов ветеранов, общественных организаций, клубов людей старшего поколения, домов-интернатов, специализированных домов, центров социального обслуживания населения города Мурманска и Мурманской области. Конкурсная программа состоит из различных состязаний, где участники продемонстрируют свои спортивные и творческие возможности. Конкурс проходит ежегодно в преддверии Дня пожилого человека.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

23 сентября - 19.30

Футбол. Чемпионат Мурманска. АМК - «Рубеж».

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

24 сентября - 19.30

Футбол. Чемпионат Мурманска. «ГПС-Мурманск» - «Ветераны».

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

25 сентября - 19.30

Футбол. Чемпионат Мурманска. ДЮСШ-10 - АМК.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

27 сентября

Финал чемпионата города Мурманска по футболу среди мужских команд.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.