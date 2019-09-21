Спортивная афиша
г.Кандалакша
21 сентября - 11.00
Лёгкая атлетика. Всероссийский день бега «Кросс нации».
г.Кандалакша, Центральная площадь.
21 сентября- 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. ФК «Кандалакша» - «Апатит» (г.Кировск).
г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. Стадион «Локомотив».
22 сентября - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. ФК «Кандалакша» - ФК «Оленегорск».
г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. Стадион «Локомотив».
пгт.Никель
21 сентября - 16.00
Лёгкая атлетика. Всероссийский день бега «Кросс нации».
пгт.Никель, Дворец спорта «Металлург».
21 и 22 сентября - 12.00
Парусный спорт. Открытое первенство Печенгского района по парусному спорту
пгт.Никель, турбаза «Гольфстрим».
г.Полярные Зори
21 сентября - 13.00
Соревнования по воркауту.
г.Полярные Зори, стадион СОШ № 3.
г.Апатиты
21 сентября - 9.00
Плавание. Чемпионат и первенство Мурманской области по плаванию на короткой воде.
г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», плавательный бассейн.
21 и 22 сентября – 10.00
На стадионе «Олимп» состоится первый вид Спартакиады предприятий, организаций и учебных заведений – летнее многоборье. 21 сентября – открытие Спартакиады и соревнования по бегу на 2,
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУДО ДЮСШ «Олимп».
21 сентября - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Химик» (г.Апатиты) - «Электрон» (г.Мурманск).
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУДО ДЮСШ «Олимп».
22 сентября – 10.00
Лёгкая атлетика. Всероссийский день бега «Кросс нации». На стадионе «Олимп» пройдут соревнования по бегу в рамках Всероссийского «Кросса нации». В программе старты на дистанциях
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУДО ДЮСШ «Олимп».
г.Мончегорск
21 сентября - 13.00
Кросс по пересеченной местности «Crazy Moncha».
г.Мончегорск, городской парк им. С.Е. Бровцева.
21-23 сентября - 15.00
Бокс. Чемпионат Северо-Западного федерального округа по боксу среди мужчин памяти И. Г. Ермакова.
г.Мончегорск, ФОК «Умка».
г.Мончегорск, просп.Ленина, 8а. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Умка».
21 и 22 сентября - 15.00
Шахматы. Первенство города по шахматам, посвященное памяти А. А. Жеребцова.
г.Мончегорск, СШОР-1.
22 сентября - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. ФК «Мончегорск» - «КолАтом» (г.Полярные Зори).
г.Мончегорск, стадион СШОР.
г.Оленегорск
21 сентября - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. ФК «Оленегорск» - «ГПС-Мурманск».
г.Оленегорск, ул.Строительная, 40. Стадион «Олимп».
г.Гаджиево
22 сентября - 14.30
Легкоатлетический пробег «Эстафета Победы».
г.Гаджиево, площадь им. Л. А. Матушкина.
пгт.Мурмаши
21 сентября - 15.00
Лёгкая атлетика. Всероссийский день бега «Кросс нации».
пгт.Мурмаши, лыжная трасса.
г.Мурманск
21 сентября - 10.00
Стрельба. Кубок города Мурманска по пулевой стрельбе.
г.Мурманск, СОК «Кречет».
21 сентября – 12.00
22 сентября – 12.30
Велосипедный спорт. Чемпионат МО по велосипедному спорту в дисциплине кросс-кантри.
г.Мурманск, 21 сентября - гонка в гору, ул. Капитана Орликовой, 28; 22 сентября - Долина Уюта.
21 сентября - 13.50
Церемония открытия всероссийского дня бега «Кросс нации».
г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».
21 сентября - 14.00
Глава региона Андрей Чибис примет участие в церемония открытия всероссийского дня бега «Кросс нации». В рамках «Кросса нации» состоится цифровой забег, приуроченный к старту четвертой «волны» отключения аналогового телевидения. Старт массового забега – в 14.00.
В 2019 году в «Кроссе нации» планируют принять участие 85 субъектов Российской Федерации. В Мурманской области физкультурно-спортивные мероприятия пройдут практически во всех муниципальных образованиях. Участники «Кросса нации» смогут преодолеть дистанции
«Цифровой забег» на дистанцию
Во всероссийском дне бега наряду с любителями на старт выйдут спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы и ветераны спорта.
г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».
21 сентября - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Арсенал» (ЗАТО Александровск) - «Горняк» (г.Ковдор).
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
21 сентября - 14.00
Лёгкая атлетика. Всероссийский день бега «Кросс нации».
г.Мурманск, Долина Уюта.
21 и 22 сентября - 14.00
ХIX открытый турнир по футболу среди юношей памяти экипажа АПЛ «Курск».
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
21 сентября - 15.00
Областной конкурс для молодёжи с ограниченными возможностями здоровья «Большие гонки».
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3, Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.
22 сентября - 12.00
Торжественное открытие Фестиваля единоборств Мурманской области. Начало соревнований в 12.15.
г.Мурманск, Долина Уюта, легкоатлетический манеж.
22 сентября - 12.00
Массовый спорт. Соревнования по скоростному бегу на роликовых коньках «Единство нации».
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
22 сентября - 15.00
Областной конкурс для людей старшего поколения «Спартакиада – 2019».
В конкурсе принимают участие команды советов ветеранов, общественных организаций, клубов людей старшего поколения, домов-интернатов, специализированных домов, центров социального обслуживания населения города Мурманска и Мурманской области. Конкурсная программа состоит из различных состязаний, где участники продемонстрируют свои спортивные и творческие возможности. Конкурс проходит ежегодно в преддверии Дня пожилого человека.
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.
23 сентября - 19.30
Футбол. Чемпионат Мурманска. АМК - «Рубеж».
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
24 сентября - 19.30
Футбол. Чемпионат Мурманска. «ГПС-Мурманск» - «Ветераны».
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
25 сентября - 19.30
Футбол. Чемпионат Мурманска. ДЮСШ-10 - АМК.
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
27 сентября
Финал чемпионата города Мурманска по футболу среди мужских команд.
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.