ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА НА УЛ. ФРУНЗЕ 18 НЕТ ОТОПЛЕНИЯ , ЗАМЕРЗАЕМ , ЗАВТРА ПОДАДИМ В СУД НА ЖИЛ. КОМПАНИЮ Комментарий к новости: Телефон «горячей линии» по горячей теме

Лидия Отопление подключили только толку никакого нет, батареи ели ели теплые, можно даже сказать летние, несколько раз слесаря опрессовывали, на полдня помогает, потом опять такие же, в прошлом году такая ж Комментарий к новости: Телефон «горячей линии» по горячей теме