Мурманская область. Арктика25.09.19 08:30
Спортивная афиша
г.Мурманск
25 сентября - 19.30
Футбол. Чемпионат Мурманска. ДЮСШ-10 - АМК.
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
27 сентября
Финал чемпионата города Мурманска по футболу среди мужских команд.
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
Комментарии
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Последние комментарии
Анастас Микоян.
24.09.19 23:04
Команда МБОУ КШМ заняла то место, которое она и должна занимать. Ну, Вы поняли какое. Так держать, МБОУ КШМ! N. B. У участницы команды кадетской школы г. Мурманска прыщи на лице? Пусть пользуется Cl
Комментарий к новости:Юнармейцы, нахимовцы и кадеты играли в «Северный форпост»
Ирина Петровна
24.09.19 11:31
По адресу ул.Аскольдовцев д.24 кв.30 нет отопления в ванной, кухне и мал.комнате. Куда только не звоним и пишем. Толку никакого.
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Елена
24.09.19 09:08
Книповича. 49/2 кв.71 нет отопления!!!! Долго еще ждать?! За что мы платим???
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
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