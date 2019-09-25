Анастас Микоян. Команда МБОУ КШМ заняла то место, которое она и должна занимать. Ну, Вы поняли какое. Так держать, МБОУ КШМ! N. B. У участницы команды кадетской школы г. Мурманска прыщи на лице? Пусть пользуется Cl Комментарий к новости: Юнармейцы, нахимовцы и кадеты играли в «Северный форпост»

Ирина Петровна По адресу ул.Аскольдовцев д.24 кв.30 нет отопления в ванной, кухне и мал.комнате. Куда только не звоним и пишем. Толку никакого. Комментарий к новости: Телефон «горячей линии» по горячей теме