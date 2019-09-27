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Мурманская область. Арктика27.09.19 08:30

Спортивная афиша

г.Кандалакша

28 и 29 сентября - 10.00

Кубок города Кандалакша по волейболу среди мужских и женских команд.

г.Кандалакша, Дворец спорта.

г.Полярные Зори

28 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «КолАтом» - ФК «Кандалакша».

г.Полярные Зори, ул.Сивко, 7. Городской стадион.

г.Кировск

28 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Апатит» (г.Кировск) - «Арсенал» (ЗАТО Александровск).

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. МАУ СОК «Горняк».

г.Апатиты

27-29 сентября - 12.00

Региональные соревнования по футболу среди мальчиков 2009 года рождения.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУДО ДЮСШ «Олимп».

27 сентября - 19.00

28 и 29 сентября - 10.00.

Волейбол. Кубок города Апатиты среди мужских и женских команд.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», плавбассейн.

28 сентября - 12.00

Авиамодельный спорт. Региональные соревнования в классах моделей S.

г.Апатиты.

28 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Химик» (г.Апатиты) - «Горняк» (г.Ковдор).

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУДО ДЮСШ «Олимп».

29 сентября - 12.00

Авиамодельный спорт. Чемпионат Мурманской области в классе моделей F-2-С.

г.Апатиты.

г.Мончегорск

28 сентября - 12.00

Мотоциклетный спорт. Чемпионат и первенство Мурманской области по мотокроссу. Финал.

г.Мончегорск, мототрасса, 32-й км.

28 сентября - 13.00

Единоборства. Чемпионат и первенство города Мончегорска по смешанному боевому единоборству (ММА) «Кубок металлурга».

г.Мончегорск, ФОК «Умка».

28 и 29 сентября - 15.00

Шахматы. Первенство города Мончегорска по шахматам, посвященное памяти А.А. Жеребцова.

г.Мончегорск, СШОР-1.

29 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. ФК «Мончегорск» - ФК «Оленегорск».

г.Мончегорск, стадион СШОР.

г.Оленегорск

29 сентября - 10.00

Лёгкая атлетика. 44-й традиционный легкоатлетический пробег Лапландия – Оленегорск.

Ст. Лапландия.

г.Мурманск

27 сентября - 10.00

Борьба. Первенство города Мурманска по самбо, посвященное Дню города.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Дворец спорта.

27 сентября – 19.30

Финал чемпионата города Мурманска по футболу среди мужских команд.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

28 и 29 сентября - 11.00.

Лыжный спорт. Чемпионат и первенство Мурманской области по лыжероллерам.

г.Мурманск, Долина Уюта.

28 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Электрон» (Мурманск) - «ГПС-Мурманск».

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

29 сентября - 12.00

Массовый спорт. Спортивный праздник в рамках проекта «Родной двор - родной город!». Торжественное подведение итогов.

г.Мурманск, ул. Маклакова,10.

29 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Арсенал» (ЗАТО Александровск) - «Апатит» (г.Кировск).

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

30 сентября - 19.30

Футбол. Чемпионат Мурманска. «Ветераны» - «Электрон».

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

1 октября - 19.30

Футбол. Кубок города Мурманска. Финал. «ГПС-Мурманск» - «Динамо-ФССП».

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

Комментарии

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