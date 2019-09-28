Спортивная афиша
г.Кандалакша
28 и 29 сентября - 10.00
Кубок города Кандалакша по волейболу среди мужских и женских команд.
г.Кандалакша, Дворец спорта.
г.Полярные Зори
28 сентября - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «КолАтом» - ФК «Кандалакша».
г.Полярные Зори, ул.Сивко, 7. Городской стадион.
г.Кировск
28 сентября - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Апатит» (г.Кировск) - «Арсенал» (ЗАТО Александровск).
г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. МАУ СОК «Горняк».
г.Апатиты
28 и 29 сентября - 12.00
Региональные соревнования по футболу среди мальчиков 2009 года рождения.
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУДО ДЮСШ «Олимп».
28 и 29 сентября - 10.00.
Волейбол. Кубок города Апатиты среди мужских и женских команд.
г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», плавбассейн.
28 сентября - 12.00
Авиамодельный спорт. Региональные соревнования в классах моделей S.
г.Апатиты.
28 сентября - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Химик» (г.Апатиты) - «Горняк» (г.Ковдор).
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУДО ДЮСШ «Олимп».
29 сентября - 12.00
Авиамодельный спорт. Чемпионат Мурманской области в классе моделей F-2-С.
г.Апатиты.
г.Мончегорск
28 сентября - 12.00
Мотоциклетный спорт. Чемпионат и первенство Мурманской области по мотокроссу. Финал.
г.Мончегорск, мототрасса, 32-й км.
28 сентября - 13.00
Единоборства. Чемпионат и первенство города Мончегорска по смешанному боевому единоборству (ММА) «Кубок металлурга».
г.Мончегорск, ФОК «Умка».
28 и 29 сентября - 15.00
Шахматы. Первенство города Мончегорска по шахматам, посвященное памяти А.А. Жеребцова.
г.Мончегорск, СШОР-1.
29 сентября - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. ФК «Мончегорск» - ФК «Оленегорск».
г.Мончегорск, стадион СШОР.
г.Оленегорск
29 сентября - 10.00
Лёгкая атлетика. 44-й традиционный легкоатлетический пробег Лапландия – Оленегорск.
Ст. Лапландия.
ЗАТО г. Островной
28 сентября - 13.00
Спортивная оздоровительная программа к Всероссийскому Дню ходьбы «Марафон здоровья».
ЗАТО г. Островной, ул. Североморская, 1б. Открытая площадка.
28 сентября - 13.15
Турнир по настольному теннису.
ЗАТО г.Островной, ул. Адмирала Устьянцева, 1.
г.Мурманск
28 и 29 сентября - 11.00.
Лыжный спорт. Чемпионат и первенство Мурманской области по лыжероллерам.
г.Мурманск, Долина Уюта.
28 сентября - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Электрон» (Мурманск) - «ГПС-Мурманск».
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
29 сентября - 12.00
Массовый спорт. Спортивный праздник в рамках проекта «Родной двор - родной город!». Торжественное подведение итогов.
г.Мурманск, ул. Маклакова,10.
29 сентября - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Арсенал» (ЗАТО Александровск) - «Апатит» (г.Кировск).
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
30 сентября - 19.30
Футбол. Чемпионат Мурманска. «Ветераны» - «Электрон».
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
1 октября - 19.30
Футбол. Кубок города Мурманска. Финал. «ГПС-Мурманск» - «Динамо-ФССП».
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.