Спортивная афиша
г.Кандалакша
5 октября - 14.00
Футбол. Игры Чемпионата Мурманской области по футболу.
г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. Стадион «Локомотив».
г.Апатиты
5 октября - 14.00
Футбол. Игры Чемпионата Мурманской области по футболу.
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Городской стадион.
6 октября - 10.00-15.00
Чемпионат Мурманской области по спортивно-прикладному собаководству.
г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».
г.Мончегорск
25-27 октября - 12.00
Чемпионат и первенство Мурманской области по самбо среди юношей и девушек в возрасте 17-18 лет; среди юношей 19-20 лет - спортивное боевое самбо.
г.Мончегорск, ул. Ленина, 8а. ФОК.
г.Оленегорск
5 октября - 14.00
Футбол. Игры Чемпионата Мурманской области по футболу.
г.Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Городской стадион.
г.Мурманск
5 октября - 13.00 и 16.00
Футбол. Игры Чемпионата Мурманской области по футболу.
г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
6 октября – 12.00
Первенство Мурманской области по дзюдо среди юношей в возрасте до 21 года.
г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
12 октября - 12.00
Спартакиада пенсионеров России (региональный этап).
г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
12 октября - 12.00
Акция «Приведи бабушку и дедушку на ГТО!»
г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
12 октября - 12.00
Массовые соревнования по лёгкой атлетике «МарафонCевер».
г.Мурманск, спортивный комплекс «Долина Уюта».
13 октября - 12.00
Чемпионат Мурманской области по пулевой стрельбе (МВ-20).
г.Мурманск, ССОК «Кречет».
16-20 октября - 12.00
Первенство Мурманской области по шахматам (классические шахматы).
г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
20 октября - 12.00
Чемпионат Мурманской области по практической стрельбе.
г.Мурманск, ССОК «Кречет».
26 октября - 15.00
Региональные соревнования по легкой атлетике на призы Л. Кругловой.
г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
27 октября - 12.00
Чемпионат Мурманской области по пулевой стрельбе (МВ-30).
г.Мурманск, ССОК «Кречет».
27 октября - 12.00
Кубок и первенство Мурманской области по автомобильному спорту (кросс).
г.Мурманск.