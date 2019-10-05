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Мурманская область. Арктика05.10.19 08:30

Спортивная афиша

г.Кандалакша

5 октября - 14.00

Футбол. Игры Чемпионата Мурманской области по футболу. ФК «Кандалакша» - ФК «Мончегорск».

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. Стадион «Локомотив».

г.Апатиты

5 октября - 9.00

Хоккей. Детский хоккейный турнир «Юная смена» с участием команд Мурманской области.

г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность».

5 октября - 14.00

Футбол. Игры Чемпионата Мурманской области по футболу. «Химик» (г.Апатиты) - «Апатит» г.(Кировск).

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Городской стадион «Олимп».

6 октября - 10.00-15.00

Чемпионат Мурманской области по спортивно-прикладному собаководству.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».

г.Мончегорск

25-27 октября - 12.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по самбо среди юношей и девушек в возрасте 17-18 лет; среди юношей 19-20 лет - спортивное боевое самбо.

г.Мончегорск, ул. Ленина, 8а. ФОК.

г.Оленегорск

5 октября - 14.00

Футбол. Игры Чемпионата Мурманской области по футболу. ФК «Оленегорск» - «Электрон» (г.Мурманск).

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Городской стадион.

г.Кола

5 октября - 11.00

Лёгкая атлетика. Легкоатлетический пробег «Кола - Мурманск», посвященный празднованию Дня города Мурманска.

г.Кола, проспект Советский.

г.Мурманск

5 октября - 16.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Арсенал» (ЗАТО Александровск) - «КолАтом» (г.Полярные Зори).

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

5 октября - 16.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «ГПС-Мурманск» - «Горняк» (г.Ковдор).

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

6 октября - 11.00

Велосипедный спорт. Веломарафон кросс-кантри «Транс Кольйок».

г.Мурманск, Комсомольская горка.

6 октября – 12.00

Первенство Мурманской области по дзюдо среди юношей в возрасте до 21 года.

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

12 октября - 12.00

Спартакиада пенсионеров России (региональный этап).

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

12 октября - 12.00

Акция «Приведи бабушку и дедушку на ГТО!»

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

12 октября - 12.00

Массовые соревнования по лёгкой атлетике «МарафонCевер».

г.Мурманск, спортивный комплекс «Долина Уюта».

13 октября - 12.00

Чемпионат Мурманской области по пулевой стрельбе (МВ-20).

г.Мурманск, ССОК «Кречет».

16-20 октября - 12.00

Первенство Мурманской области по шахматам (классические шахматы).

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

20 октября - 12.00

Чемпионат Мурманской области по практической стрельбе.

г.Мурманск, ССОК «Кречет».

26 октября - 15.00

Региональные соревнования по легкой атлетике на призы Л. Кругловой.

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

27 октября - 12.00

Чемпионат Мурманской области по пулевой стрельбе (МВ-30).

г.Мурманск, ССОК «Кречет».

27 октября - 12.00

Кубок и первенство Мурманской области по автомобильному спорту (кросс).

г.Мурманск.

 

 

Комментарии

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