г.Мончегорск

25-27 октября - 12.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по самбо среди юношей и девушек в возрасте 17-18 лет; среди юношей 19-20 лет - спортивное боевое самбо.

г.Мончегорск, ул. Ленина, 8а. ФОК.

г.Мурманск

10 октября - 12.00

Состоится старт на территории Мурманской области реализации федерального образовательного проекта партии «Единая Россия» «Шахматы - школе» в рамках партийного проекта «Новая школа».

В мероприятии примут участие: директор ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», член президиума Регионального совета сторонников Мурманского регионального отделения партии Сергей Кулаков; начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления Министерства образования и науки, член регионального общественного совета партийного проекта «Новая школа» Николай Малов; учитель технологии МБОУ г. Мурманска «Мурманский международный лицей» Денис Усиков; учащиеся, представители руководства лицея и педагогической общественности.

г.Мурманск, пр-д. Ледокольный, 23. Мурманский международный лицей.

12 октября - 12.00

Спартакиада пенсионеров России (региональный этап).

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

12 октября - 12.00

Акция «Приведи бабушку и дедушку на ГТО!»

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

12 октября - 12.00

Массовые соревнования по лёгкой атлетике «МарафонCевер».

г.Мурманск, спортивный комплекс «Долина Уюта».

13 октября - 12.00

Чемпионат Мурманской области по пулевой стрельбе (МВ-20).

г.Мурманск, ССОК «Кречет».

16-20 октября - 12.00

Первенство Мурманской области по шахматам (классические шахматы).

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

20 октября - 12.00

Чемпионат Мурманской области по практической стрельбе.

г.Мурманск, ССОК «Кречет».

26 октября - 15.00

Региональные соревнования по легкой атлетике на призы Л. Кругловой.

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

27 октября - 12.00

Чемпионат Мурманской области по пулевой стрельбе (МВ-30).

г.Мурманск, ССОК «Кречет».

27 октября - 12.00

Кубок и первенство Мурманской области по автомобильному спорту (кросс).

г.Мурманск.