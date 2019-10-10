Спортивная афиша
г.Мончегорск
25-27 октября - 12.00
Чемпионат и первенство Мурманской области по самбо среди юношей и девушек в возрасте 17-18 лет; среди юношей 19-20 лет - спортивное боевое самбо.
г.Мончегорск, ул. Ленина, 8а. ФОК.
г.Мурманск
10 октября - 12.00
Состоится старт на территории Мурманской области реализации федерального образовательного проекта партии «Единая Россия» «Шахматы - школе» в рамках партийного проекта «Новая школа».
В мероприятии примут участие: директор ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», член президиума Регионального совета сторонников Мурманского регионального отделения партии Сергей Кулаков; начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления Министерства образования и науки, член регионального общественного совета партийного проекта «Новая школа» Николай Малов; учитель технологии МБОУ г. Мурманска «Мурманский международный лицей» Денис Усиков; учащиеся, представители руководства лицея и педагогической общественности.
г.Мурманск, пр-д. Ледокольный, 23. Мурманский международный лицей.
12 октября - 12.00
Спартакиада пенсионеров России (региональный этап).
г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
12 октября - 12.00
Акция «Приведи бабушку и дедушку на ГТО!»
г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
12 октября - 12.00
Массовые соревнования по лёгкой атлетике «МарафонCевер».
г.Мурманск, спортивный комплекс «Долина Уюта».
13 октября - 12.00
Чемпионат Мурманской области по пулевой стрельбе (МВ-20).
г.Мурманск, ССОК «Кречет».
16-20 октября - 12.00
Первенство Мурманской области по шахматам (классические шахматы).
г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
20 октября - 12.00
Чемпионат Мурманской области по практической стрельбе.
г.Мурманск, ССОК «Кречет».
26 октября - 15.00
Региональные соревнования по легкой атлетике на призы Л. Кругловой.
г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
27 октября - 12.00
Чемпионат Мурманской области по пулевой стрельбе (МВ-30).
г.Мурманск, ССОК «Кречет».
27 октября - 12.00
Кубок и первенство Мурманской области по автомобильному спорту (кросс).
г.Мурманск.