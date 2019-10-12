Спортивная афиша
г.Кандалакша
12 и 13 октября - 12.00
Волейбол. Турнир «Кубок Белого моря»
г.Кандалакша, Дворец спорта.
п.Ревда
12 октября - 12.00
Единоборства. Кубок Мурманской области и региональный турнир по ушу-саньда
п.Ревда, ДЮСШ.
г.Мончегорск
25-27 октября - 12.00
Чемпионат и первенство Мурманской области по самбо среди юношей и девушек в возрасте 17-18 лет; среди юношей 19-20 лет - спортивное боевое самбо.
г.Мончегорск, ул. Ленина, 8а. ФОК.
г.Оленегорск
12 октября - 12.00
Спортивное ориентирование. Кубок Мурманской области по спортивному ориентированию бегом.
г.Оленегорск, лесопарк, правый вход.
13 октября - 16.00
Этап региональной серии спортивных игр «FreeON». Игра «FreeON» («Свободное включение») – это командное спортивное состязание с использованием необычных приспособлений и костюмов. Всего в 2019 году запланировано четыре игры для команд молодежных советов городов и районов Мурманской области: «FreeON – ЗАТО», «FreeON – юг», «FreeON – центр» и «FreeON – север».
Идея проекта принадлежит специалистам Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи ЗАТО Александровск. Игра проходит при поддержке Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.
г.Оленегорск, ул.Строительная, 47. Учебно-спортивный центр.
ЗАТО г.Североморск
12 и 13 октября - 11.00
Волейбол. Чемпионат Мурманской области. 2-й тур.
ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11а. Спорткомплекс «Богатырь».
г.Мурманск
12-13 октября - 9.00
Теннис. Чемпионат города Мурманска, посвященный Дню города.
г.Мурманск, теннисная школа «СМЭШ».
12 и 13 октября - 10.00
Стрельба. Чемпионат города Мурманска по спортинг-компакту.
г.Мурманск, ССОК «Кречет».
12 октября - 11.00
Боулинг. Кубок города Мурманска.
г.Мурманск, боулинг-центр «Сфера».
12 октября - 11.00
Борьба. XXI детский фестиваль по греко-римской борьбе «Осенний Мурманск», посвященный Дню города.
г.Мурманск, Дворец спорта.
12 октября - 12.00
Церемония открытия регионального этапа спартакиады пенсионеров России, акция «Приведи бабушку, дедушку на ГТО!». Спартакиада пенсионеров ежегодно проводится в Мурманской области уже на протяжении нескольких лет. Программа традиционно включает комбинированную эстафету, соревнования по легкой атлетике, плаванию, настольному теннису, шахматам, пулевой стрельбе и другие. Возраст участников: 59 лет и старше для мужчин, 54 года и старше для женщин. По результатам регионального этапа будет сформирована команда для участия в финале Спартакиады пенсионеров России.
Губернатор Андрей Чибис примет участие в церемонии открытия регионального этапа спартакиады пенсионеров России.
г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
12 октября - 12.00
Массовые соревнования по лёгкой атлетике «МарафонCевер» в спортивных дисциплинах «кросс» и «трейл». В соревнованиях по легкой атлетике на дистанциях 5, 10 и 21 км примут участие спортсмены в возрасте от 14 лет.
г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».
13 октября - 12.00
Чемпионат Мурманской области по пулевой стрельбе (МВ-20).
г.Мурманск, ССОК «Кречет».
16-20 октября - 12.00
Первенство Мурманской области по шахматам (классические шахматы).
г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
20 октября - 12.00
Чемпионат Мурманской области по практической стрельбе.
г.Мурманск, ССОК «Кречет».
26 октября - 15.00
Региональные соревнования по легкой атлетике на призы Л. Кругловой.
г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
27 октября - 12.00
Чемпионат Мурманской области по пулевой стрельбе (МВ-30).
г.Мурманск, ССОК «Кречет».
27 октября - 12.00
Кубок и первенство Мурманской области по автомобильному спорту (кросс).
г.Мурманск.