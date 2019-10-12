г.Кандалакша

12 и 13 октября - 12.00

Волейбол. Турнир «Кубок Белого моря»

г.Кандалакша, Дворец спорта.

п.Ревда

12 октября - 12.00

Единоборства. Кубок Мурманской области и региональный турнир по ушу-саньда

п.Ревда, ДЮСШ.

г.Мончегорск

25-27 октября - 12.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по самбо среди юношей и девушек в возрасте 17-18 лет; среди юношей 19-20 лет - спортивное боевое самбо.

г.Мончегорск, ул. Ленина, 8а. ФОК.

г.Оленегорск

12 октября - 12.00

Спортивное ориентирование. Кубок Мурманской области по спортивному ориентированию бегом.

г.Оленегорск, лесопарк, правый вход.

13 октября - 16.00

Этап региональной серии спортивных игр «FreeON». Игра «FreeON» («Свободное включение») – это командное спортивное состязание с использованием необычных приспособлений и костюмов. Всего в 2019 году запланировано четыре игры для команд молодежных советов городов и районов Мурманской области: «FreeON – ЗАТО», «FreeON – юг», «FreeON – центр» и «FreeON – север».

Идея проекта принадлежит специалистам Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи ЗАТО Александровск. Игра проходит при поддержке Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

г.Оленегорск, ул.Строительная, 47. Учебно-спортивный центр.

ЗАТО г.Североморск

12 и 13 октября - 11.00

Волейбол. Чемпионат Мурманской области. 2-й тур.

ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11а. Спорткомплекс «Богатырь».

г.Мурманск

12-13 октября - 9.00

Теннис. Чемпионат города Мурманска, посвященный Дню города.

г.Мурманск, теннисная школа «СМЭШ».

12 и 13 октября - 10.00

Стрельба. Чемпионат города Мурманска по спортинг-компакту.

г.Мурманск, ССОК «Кречет».

12 октября - 11.00

Боулинг. Кубок города Мурманска.

г.Мурманск, боулинг-центр «Сфера».

12 октября - 11.00

Борьба. XXI детский фестиваль по греко-римской борьбе «Осенний Мурманск», посвященный Дню города.

г.Мурманск, Дворец спорта.

12 октября - 12.00

Церемония открытия регионального этапа спартакиады пенсионеров России, акция «Приведи бабушку, дедушку на ГТО!». Спартакиада пенсионеров ежегодно проводится в Мурманской области уже на протяжении нескольких лет. Программа традиционно включает комбинированную эстафету, соревнования по легкой атлетике, плаванию, настольному теннису, шахматам, пулевой стрельбе и другие. Возраст участников: 59 лет и старше для мужчин, 54 года и старше для женщин. По результатам регионального этапа будет сформирована команда для участия в финале Спартакиады пенсионеров России.

Губернатор Андрей Чибис примет участие в церемонии открытия регионального этапа спартакиады пенсионеров России.

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

12 октября - 12.00

Массовые соревнования по лёгкой атлетике «МарафонCевер» в спортивных дисциплинах «кросс» и «трейл». В соревнованиях по легкой атлетике на дистанциях 5, 10 и 21 км примут участие спортсмены в возрасте от 14 лет.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

13 октября - 12.00

Чемпионат Мурманской области по пулевой стрельбе (МВ-20).

г.Мурманск, ССОК «Кречет».

16-20 октября - 12.00

Первенство Мурманской области по шахматам (классические шахматы).

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

20 октября - 12.00

Чемпионат Мурманской области по практической стрельбе.

г.Мурманск, ССОК «Кречет».

26 октября - 15.00

Региональные соревнования по легкой атлетике на призы Л. Кругловой.

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

27 октября - 12.00

Чемпионат Мурманской области по пулевой стрельбе (МВ-30).

г.Мурманск, ССОК «Кречет».

27 октября - 12.00

Кубок и первенство Мурманской области по автомобильному спорту (кросс).

г.Мурманск.