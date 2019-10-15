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Мурманская область. Арктика15.10.19 08:30

Спортивная афиша

г.Мончегорск

25-27 октября - 12.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по самбо среди юношей и девушек в возрасте 17-18 лет; среди юношей 19-20 лет - спортивное боевое самбо.

г.Мончегорск, ул. Ленина, 8а. ФОК.

г.Мурманск

15 октября - 12.00

Пресс-конференция, посвященная началу нового спортивного сезона хоккейного клуба «Мурман». Участники пресс-конференции: председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова, президент хоккейного клуба «Мурман» Александр Масько, директор хоккейного клуба «Мурман» Сергей Чернецкий, тренерский штаб, команда хоккейного клуба «Мурман».

г.Мурманск, Портовый проезд, 22. ПАО «Мурманский морской торговый порт», V этаж.

16-20 октября - 12.00

Первенство Мурманской области по шахматам (классические шахматы).

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

20 октября - 12.00

Чемпионат Мурманской области по практической стрельбе.

г.Мурманск, ССОК «Кречет».

26 октября - 15.00

Региональные соревнования по легкой атлетике на призы Л. Кругловой.

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

27 октября - 12.00

Чемпионат Мурманской области по пулевой стрельбе (МВ-30).

г.Мурманск, ССОК «Кречет».

27 октября - 12.00

Кубок и первенство Мурманской области по автомобильному спорту (кросс).

г.Мурманск.

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