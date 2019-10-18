Спортивная афиша
г.Кандалакша
20 октября - 12.00
Северная ходьба. Соревнования по северной (скандинавской) ходьбе.
г.Кандалакша, левый берег реки Нивы.
г.Ковдор
19 октября - 15.00
20 октября - 12.00
Бадминтон. Открытое личное первенство детского оздоровительно-образовательного профильного центра Ковдорского района.
г.Ковдор, ул.Кошица, 6а. Спортзал ДООПЦ.
23 октября - 16.00
Массовый спорт. «Декада ГТО в Мурманской области» в Ковдорском районе.
г.Ковдор, ул.Кошица, 6а. Спортзал ДООПЦ.
г.Мончегорск
25-27 октября - 12.00
Чемпионат и первенство Мурманской области по самбо среди юношей и девушек в возрасте 17-18 лет; среди юношей 19-20 лет - спортивное боевое самбо.
г.Мончегорск, ул. Ленина, 8а. ФОК.
г.Кола
19 октября - 16.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Мастерфайбр» - «Азимут».
г.Кола, ул.Привокзальная, 10. Спорткомплекс «Пинагор».
19 октября - 17.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Рыбный порт» - «Custom zone».
г.Кола, ул.Привокзальная, 10. Спорткомплекс «Пинагор».
19 октября - 18.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Сбербанк» - «Ветераны-ГПС».
г.Кола, ул.Привокзальная, 10. Спорткомплекс «Пинагор».
19 октября - 19.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Путеец» - «Импульс».
г.Кола, ул.Привокзальная, 10. Спорткомплекс «Пинагор».
20 октября - 13.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Рубеж» - «Профсоюз ВС России».
г.Кола, ул.Привокзальная, 10. Спорткомплекс «Пинагор».
20 октября - 14.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Никель» - ДЮСШ-10.
г.Кола, ул.Привокзальная, 10. Спорткомплекс «Пинагор».
20 октября - 15.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Пинта» - «Кристалл-ФССП».
г.Кола, ул.Привокзальная, 10. Спорткомплекс «Пинагор».
20 октября - 16.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Идея» - «Ариес».
г.Кола, ул.Привокзальная, 10. Спорткомплекс «Пинагор».
20 октября - 17.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Никель» - «Витязь».
г.Кола, ул.Привокзальная, 10. Спорткомплекс «Пинагор».
20 октября - 18.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Торговый порт» - «Росгвардия».
г.Кола, ул.Привокзальная, 10. Спорткомплекс «Пинагор».
20 октября - 19.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Электрон» - «Ден-Роста».
г.Кола, ул.Привокзальная, 10. Спорткомплекс «Пинагор».
г.Мурманск
18-20 октября - 10.00
Первенство Мурманской области по шахматам (классические шахматы).
г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
20 октября - 12.00
Чемпионат Мурманской области по практической стрельбе.
г.Мурманск, ССОК «Кречет».
23 октября - 20.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Импульс» - ДЮСШ-10 (3).
г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 50. ДЮСШ-10.
26 октября - 15.00
Региональные соревнования по лёгкой атлетике на призы Л. Кругловой.
г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
27 октября - 12.00
Чемпионат Мурманской области по пулевой стрельбе (МВ-30).
г.Мурманск, ССОК «Кречет».
27 октября - 12.00
Кубок и первенство Мурманской области по автомобильному спорту (кросс).
г.Мурманск.