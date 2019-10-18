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Мурманская область. Арктика18.10.19 08:30

Спортивная афиша

г.Кандалакша

20 октября - 12.00

Северная ходьба. Соревнования по северной (скандинавской) ходьбе.

г.Кандалакша, левый берег реки Нивы.

г.Ковдор

19 октября - 15.00

20 октября - 12.00

Бадминтон. Открытое личное первенство детского оздоровительно-образовательного профильного центра Ковдорского района.

г.Ковдор, ул.Кошица, 6а. Спортзал ДООПЦ.

23 октября - 16.00

Массовый спорт. «Декада ГТО в Мурманской области» в Ковдорском районе.

г.Ковдор, ул.Кошица, 6а. Спортзал ДООПЦ.

г.Мончегорск

25-27 октября - 12.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по самбо среди юношей и девушек в возрасте 17-18 лет; среди юношей 19-20 лет - спортивное боевое самбо.

г.Мончегорск, ул. Ленина, 8а. ФОК.

г.Кола

19 октября - 16.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Мастерфайбр» - «Азимут».

г.Кола, ул.Привокзальная, 10. Спорткомплекс «Пинагор».

19 октября - 17.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Рыбный порт» - «Custom zone».

г.Кола, ул.Привокзальная, 10. Спорткомплекс «Пинагор».

19 октября - 18.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Сбербанк» - «Ветераны-ГПС».

г.Кола, ул.Привокзальная, 10. Спорткомплекс «Пинагор».

19 октября - 19.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Путеец» - «Импульс».

г.Кола, ул.Привокзальная, 10. Спорткомплекс «Пинагор».

20 октября - 13.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Рубеж» - «Профсоюз ВС России».

г.Кола, ул.Привокзальная, 10. Спорткомплекс «Пинагор».

20 октября - 14.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Никель» - ДЮСШ-10.

г.Кола, ул.Привокзальная, 10. Спорткомплекс «Пинагор».

20 октября - 15.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Пинта» - «Кристалл-ФССП».

г.Кола, ул.Привокзальная, 10. Спорткомплекс «Пинагор».

20 октября - 16.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Идея» - «Ариес».

г.Кола, ул.Привокзальная, 10. Спорткомплекс «Пинагор».

20 октября - 17.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Никель» - «Витязь».

г.Кола, ул.Привокзальная, 10. Спорткомплекс «Пинагор».

20 октября - 18.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Торговый порт» - «Росгвардия».

г.Кола, ул.Привокзальная, 10. Спорткомплекс «Пинагор».

20 октября - 19.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Электрон» - «Ден-Роста».

г.Кола, ул.Привокзальная, 10. Спорткомплекс «Пинагор».

г.Мурманск

18-20 октября - 10.00

Первенство Мурманской области по шахматам (классические шахматы).

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

20 октября - 12.00

Чемпионат Мурманской области по практической стрельбе.

г.Мурманск, ССОК «Кречет».

23 октября - 20.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Импульс» - ДЮСШ-10 (3).

г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 50. ДЮСШ-10.

26 октября - 15.00

Региональные соревнования по лёгкой атлетике на призы Л. Кругловой.

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

27 октября - 12.00

Чемпионат Мурманской области по пулевой стрельбе (МВ-30).

г.Мурманск, ССОК «Кречет».

27 октября - 12.00

Кубок и первенство Мурманской области по автомобильному спорту (кросс).

г.Мурманск.

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