Нина А какая необходимость была именно на этом месте, возле домов, возле гимназии начать строительство здания суда и даже стоянки для машин - задохнуться можно... Неужели для таких зданий не найти другого Комментарий к новости: Строительство открытого стадиона рядом с гимназией № 8 в Мурманске запланировано на 2019-2020 годы

моё имя Начальник регионального отделения ДОСААФ , который не может наладить работу одной организации, еще и в депутаты целился. А может бабульки-сторожа не уходят потому что им еще не все деньги выплатили. Комментарий к новости: ИТОГИ: Губернатору необходимо быть ближе к народу, а народ спорит о дне рождения Мурманска