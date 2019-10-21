Спортивная афиша
г.Ковдор
23 октября - 16.00
Массовый спорт. «Декада ГТО в Мурманской области» в Ковдорском районе.
г.Ковдор, ул.Кошица, 6а. Спортзал ДООПЦ.
г.Мончегорск
25-27 октября - 12.00
Чемпионат и первенство Мурманской области по самбо среди юношей и девушек в возрасте 17-18 лет; среди юношей 19-20 лет - спортивное боевое самбо.
г.Мончегорск, ул. Ленина, 8а. ФОК.
ЗАТО г.Островной
21-26 октября - 18.00
Чемпионат города по флорболу. Спортивные соревнования продлятся до 26 октября.
ЗАТО г.Островной, ул. Бессонова, 2, Дом детского творчества, спортивный зал.
г.Мурманск
23 октября - 20.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Импульс» - ДЮСШ-10 (3).
г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 50. ДЮСШ-10.
26 октября - 15.00
Региональные соревнования по лёгкой атлетике на призы Л. Кругловой.
г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
27 октября - 12.00
Чемпионат Мурманской области по пулевой стрельбе (МВ-30).
г.Мурманск, ССОК «Кречет».
27 октября - 12.00
Кубок и первенство Мурманской области по автомобильному спорту (кросс).
г.Мурманск.