Членам команды «Кадетская школа» токмо в КВН и участвовать. В ней же отдают дань форме (в прямом смысле слова), а не содержанию образования. И в сценических номерах упор делался на внешний вид команды

Нина

А какая необходимость была именно на этом месте, возле домов, возле гимназии начать строительство здания суда и даже стоянки для машин - задохнуться можно... Неужели для таких зданий не найти другого