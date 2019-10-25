г.Апатиты

27 октября – 10.45

Состоится третий этап Кубка города Апатиты по пулевой стрельбе. В соревнованиях могут принять участие спортсмены, подавшие заявки по установленной форме. К соревнованиям допускаются спортсмены 2005 г .р. и старше. Открытие соревнований в 10.45, награждение победителей в 17.30.

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 19а. Тир начальной школы МБОУ «Гимназия № 1».

27 октября – 11.00

Состоится второй этап Кубка города Апатиты по блицу. К соревнованиям допускаются все желающие с квалификацией не ниже 3 разряда. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в городской шахматный клуб.

г.Апатиты, ул. Ленина, 8. Апатитский городской шахматный клуб.

г.Мончегорск

25-27 октября - 12.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по самбо среди юношей и девушек в возрасте 17-18 лет; среди юношей 19-20 лет - спортивное боевое самбо.

г.Мончегорск, ул. Ленина, 8а. ФОК «Умка».

27 октября - 12.00

Танцевальный спорт. Чемпионат и первенство города Мончегорска по танцевальному спорту.

г.Мончегорск, просп.Кирова, 7. Северный колледж физической культуры и спорта.

ЗАТО г.Островной

25 и 26 октября - 18.00

Чемпионат города по флорболу. Спортивные соревнования продлятся до 26 октября.

ЗАТО г.Островной, ул. Бессонова, 2, Дом детского творчества, спортивный зал.

ЗАТО г.Североморск

27 октября - 12.00

Тяжёлая атлетика. Турнир по гиревому спорту.

ЗАТО г.Североморск, ул.Гвардейская, 44. Спорткомплекс «Старт».

г.Кола

26 октября - 18.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Ветераны-ГПС» - «Рыбный порт».

г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СК «Пинагор».

26 октября - 19.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Азимут» - «Атомфлот».

г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СК «Пинагор».г.Кола, СК «Пинагор».

26 октября - 20.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Витязь-2» - «Сбербанк».

г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СК «Пинагор».

27 октября - 12.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Gustom Zone» - «Рубеж».

г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СК «Пинагор».

27 октября - 13.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Спортмастер» - «Мастерфайбр».

г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СК «Пинагор».

27 октября - 14.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Eco Home» - «Профсоюз ВС России».

г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СК «Пинагор».

27 октября - 15.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Росгвардия» - «Идея».

г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СК «Пинагор».

27 октября - 16.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Ариес» - «Пинта».

г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СК «Пинагор».

27 октября - 17.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Ротор» (ДЮСШ Кольского района) - «Eco Home».

г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СК «Пинагор».

27 октября - 18.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Ден-Роста» - «Торговый порт».

г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СК «Пинагор».

27 октября - 19.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. АМФ «Арктика» - «Электрон».

г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СК «Пинагор».

г.Мурманск

25 октября - 12.00

Состоится пресс-конференция, посвященная проведению XVII соревнований по лёгкой атлетике на призы ЗМС, серебряного призера XXVIII летних Олимпийских игр Ларисы Кругловой.

Участники пресс-конференции: Круглова Лариса Николаевна, ЗМС, серебряный призер XXVIII летних Олимпийских игр; Наумова Светлана Ивановна, председатель Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области; Блохин Дмитрий Викторович, и.о. председателя комитета по физической культуре и спорту администрации г. Мурманска; Ахметов Алексей Расимович, президент федерации легкой атлетики Мурманской области.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж, конференц-зал.

25 октября - 13.00

Единоборства. Чемпионат и первенство города Мурманска по смешанным единоборствам.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

26 октября - 15.00

Региональные соревнования по лёгкой атлетике на призы Л. Кругловой.

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

27 октября - 12.00

Чемпионат Мурманской области по пулевой стрельбе (МВ-30).

г.Мурманск, ССОК «Кречет».

27 октября - 12.00

Кубок и первенство Мурманской области по автомобильному спорту (кросс).

г.Мурманск.

30 октября - 20.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Путеец» - ДЮСШ-10 (3).

г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 50. ДЮСШ-10.