Спортивная афиша
г.Апатиты
27 октября – 10.45
Состоится третий этап Кубка города Апатиты по пулевой стрельбе. В соревнованиях могут принять участие спортсмены, подавшие заявки по установленной форме. К соревнованиям допускаются спортсмены
г.Апатиты, ул. Космонавтов, 19а. Тир начальной школы МБОУ «Гимназия № 1».
27 октября – 11.00
Состоится второй этап Кубка города Апатиты по блицу. К соревнованиям допускаются все желающие с квалификацией не ниже 3 разряда. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в городской шахматный клуб.
г.Апатиты, ул. Ленина, 8. Апатитский городской шахматный клуб.
г.Мончегорск
26 и 27 октября - 12.00
Чемпионат и первенство Мурманской области по самбо среди юношей и девушек в возрасте 17-18 лет; среди юношей 19-20 лет - спортивное боевое самбо.
г.Мончегорск, ул. Ленина, 8а. ФОК «Умка».
27 октября - 12.00
Танцевальный спорт. Чемпионат и первенство города Мончегорска по танцевальному спорту.
г.Мончегорск, просп.Кирова, 7. Северный колледж физической культуры и спорта.
ЗАТО г.Островной
26 октября - 18.00
Чемпионат города по флорболу. Спортивные соревнования продлятся до 26 октября.
ЗАТО г.Островной, ул. Бессонова, 2, Дом детского творчества, спортивный зал.
ЗАТО г.Североморск
27 октября - 12.00
Тяжёлая атлетика. Турнир по гиревому спорту.
ЗАТО г.Североморск, ул.Гвардейская, 44. Спорткомплекс «Старт».
28 октября - 11.00
Муниципальный этап областных соревнований по скоростной неполной разборке и сборке автомата Калашникова.
ЗАТО г.Североморск, ул. Советская, 10. Детский морской центр им. В. Пикуля.
г.Кола
26 октября - 18.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Ветераны-ГПС» - «Рыбный порт».
г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СК «Пинагор».
26 октября - 19.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Азимут» - «Атомфлот».
г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СК «Пинагор».г.Кола, СК «Пинагор».
26 октября - 20.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Витязь-2» - «Сбербанк».
г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СК «Пинагор».
27 октября - 12.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Gustom Zone» - «Рубеж».
г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СК «Пинагор».
27 октября - 13.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Спортмастер» - «Мастерфайбр».
г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СК «Пинагор».
27 октября - 14.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Eco Home» - «Профсоюз ВС России».
г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СК «Пинагор».
27 октября - 15.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Росгвардия» - «Идея».
г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СК «Пинагор».
27 октября - 16.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Ариес» - «Пинта».
г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СК «Пинагор».
27 октября - 17.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Ротор» (ДЮСШ Кольского района) - «Eco Home».
г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СК «Пинагор».
27 октября - 18.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Ден-Роста» - «Торговый порт».
г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СК «Пинагор».
27 октября - 19.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. АМФ «Арктика» - «Электрон».
г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СК «Пинагор».
г.Мурманск
26 октября - 15.00
Региональные соревнования по лёгкой атлетике на призы Л. Кругловой. Соревнования пройдут на дистанциях
г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
27 октября - 12.00
Чемпионат Мурманской области по пулевой стрельбе (МВ-30).
г.Мурманск, ССОК «Кречет».
27 октября - 12.00
Кубок и первенство Мурманской области по автомобильному спорту (кросс).
г.Мурманск.
30 октября - 20.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Путеец» - ДЮСШ-10 (3).
г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 50. ДЮСШ-10.