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Мурманская область. Арктика28.10.19 08:30

Спортивная афиша

г.Кандалакша

9 ноября - 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».

г.Полярные Зори

9 ноября - 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.

г.Полярные Зори, ул.Сивко, 9. МАУДО ДЮСШ.

г.Кировск

9 ноября - 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. МАУ СОК «Горняк».

г.Апатиты

9 ноября - 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».

10 ноября - 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».

10 ноября - 14.00-16.00

Чемпионат Мурманской области по хоккею. «Северный флот» - ХК «Апатиты».

г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность».

пгт.Никель

3 ноября - 9.00-18.00

Чемпионат и первенство Мурманской области (кобудо) восточное боевое единоборство.

пгт.Никель, Спортивная ул., 12. СК «Металлург».

г.Мончегорск

10 ноября - 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.

г.Мончегорск, просп..Ленина, 8а.  ФОК «Умка».

г.Оленегорск

2 и 3 ноября - 11.00

Чемпионат МО по спортивной борьбе.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47. МУС УСЦ.

3 ноября - 14.00-16.00

Чемпионат Мурманской области по хоккею. «Горняк» (г.Оленегорск) - «Колатом» (г.Полярные Зори).

г.Оленегорск, ул. Строительная, 40. Ледовый дворец спорта.

9 ноября - 14.00-16.00

Чемпионат Мурманской области по хоккею. «Горняк» (г.Оленегорск) - «Северный флот».

г.Оленегорск, ул. Строительная, 40. Ледовый дворец спорта.

ЗАТО Александровск

10 ноября - 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.

г.Полярный, ул.Гаджиева, 8. Спортивно-оздоровительный комплекс «Каскад».

ЗАТО г.Североморск

28 октября - 11.00

Муниципальный этап областных соревнований по скоростной неполной разборке и сборке автомата Калашникова.

ЗАТО г.Североморск, ул. Советская, 10. Детский морской центр им. В. Пикуля.

г.Кола

10 ноября - 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.

г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.

г.Мурманск

30 октября - 20.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Путеец» - ДЮСШ-10 (3).

г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 50. ДЮСШ-10.

2 ноября - 14.00-16.00

Чемпионат Мурманской области по хоккею. «Мурман-КСШОР» - ХК «Апатиты».

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

2 и 3 ноября - 12.00-17.00

Чемпионат МО по стендовой стрельбе (дуплетная стрельба).

г.Мурманск, ССОК «Кречет».

9-10 ноября - 9.00-19.00

Кубок и первенство Мурманской области по рукопашному бою.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

10 ноября - 14.00-16.00

Чемпионат Мурманской области по хоккею. «Мурман-КСШОР» - «Колатом» (г.Полярные Зори)

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

 

 

Комментарии

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