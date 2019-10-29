Спортивная афиша
г.Кандалакша
9 ноября - 12.00
Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.
г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».
г.Полярные Зори
9 ноября - 12.00
Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.
г.Полярные Зори, ул.Сивко, 9. МАУДО ДЮСШ.
г.Кировск
9 ноября - 12.00
Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.
г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. МАУ СОК «Горняк».
г.Апатиты
9 ноября - 12.00
Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.
г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».
10 ноября - 12.00
Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.
г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».
10 ноября - 14.00-16.00
Чемпионат Мурманской области по хоккею. «Северный флот» - ХК «Апатиты».
г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность».
12 ноября - 11.00-14.30
Игры первенства Мурманской области по хоккею среди юношей до 14 лет.
г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность».
пгт.Никель
3 ноября - 9.00-18.00
Чемпионат и первенство Мурманской области (кобудо) восточное боевое единоборство.
пгт.Никель, Спортивная ул., 12. СК «Металлург».
г.Мончегорск
10 ноября - 12.00
Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.
г.Мончегорск, просп..Ленина, 8а. ФОК «Умка».
г.Оленегорск
2 и 3 ноября - 11.00
Чемпионат МО по спортивной борьбе.
г.Оленегорск, ул. Строительная, 47. МУС УСЦ.
3 ноября - 14.00-16.00
Чемпионат Мурманской области по хоккею. «Горняк» (г.Оленегорск) - «Колатом» (г.Полярные Зори).
г.Оленегорск, ул. Строительная, 40. Ледовый дворец спорта.
9 ноября - 14.00-16.00
Чемпионат Мурманской области по хоккею. «Горняк» (г.Оленегорск) - «Северный флот».
г.Оленегорск, ул. Строительная, 40. Ледовый дворец спорта.
ЗАТО Александровск
10 ноября - 12.00
Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.
г.Полярный, ул.Гаджиева, 8. Спортивно-оздоровительный комплекс «Каскад».
ЗАТО г.Североморск
28 октября - 11.00
Муниципальный этап областных соревнований по скоростной неполной разборке и сборке автомата Калашникова.
ЗАТО г.Североморск, ул. Советская, 10. Детский морской центр им. В. Пикуля.
пгт.Мурмаши
29 октября - 11.00
Муниципальный этап областных соревнований по скоростной неполной разборке и сборке автомата Калашникова.
пгт.Мурмаши, ул. Советская,18. Школа № 1.
г.Кола
10 ноября - 12.00
Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.
г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.
г.Мурманск
30 октября - 20.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Путеец» - ДЮСШ-10 (3).
г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 50. ДЮСШ-10.
2 ноября - 14.00-16.00
Чемпионат Мурманской области по хоккею. «Мурман-КСШОР» - ХК «Апатиты».
г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.
2 и 3 ноября - 12.00-17.00
Чемпионат МО по стендовой стрельбе (дуплетная стрельба).
г.Мурманск, ССОК «Кречет».
9-10 ноября - 9.00-19.00
Кубок и первенство Мурманской области по рукопашному бою.
г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.
10 ноября - 14.00-16.00
Чемпионат Мурманской области по хоккею. «Мурман-КСШОР» - «Колатом» (г.Полярные Зори)
г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.
11-13 ноября - 9.00
Первенство Мурманской области по мини-футболу среди юношей и девушек до 18 лет.
г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.
12 ноября - 10.00-13.00
Игры первенства Мурманской области по хоккею среди юношей до 14 лет.
г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.