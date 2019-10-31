п.Никель

2 ноября – 12.00-19.00

Пройдёт киберспортивная встреча с участием международных и российских игроков по FIFA – Кубок Никеля («Nickel cup»). Организатор мероприятия – Федерация компьютерного спорта России, встреча пройдёт при поддержке компании «Норникель».

Самое северное российское соревнование по FIFA примет на своей площадке не только профессиональных киберфутболистов, среди которых такие спортсмены как Роберт Ufenok77 Фахретдинов, Давлят Dav- Сагитов и Михаил Torres Запорожец, – вход будет свободным и открыт для всех желающих. Шоу-матчи с российскими спортсменами состоятся при участии игроков из Финляндии и Норвегии. Для гостей мероприятия будет организован любительский турнир по FIFA 20, будет работать freeplay-зона с приставками и киберспортивными активностями.

Ведущим выступит бывший участник Высшей лиги КВН на Первом канале Дмитрий Шипатов. Карен Адамян и Роман Нагучев – ведущие телеканала «Матч ТВ», дополнят мероприятие аналитикой из «большого футбола». А Максим GoodMax Гутник – главная киберфутбольная энциклопедия российского YouTube и Twitch, расскажет как стать профессионалом в FIFA.

п.Никель, ул.Спортивная, 12. Дворец спорта.

г.Кандалакша

9 ноября - 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».

г.Полярные Зори

9 ноября - 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.

г.Полярные Зори, ул.Сивко, 9. МАУДО ДЮСШ.

г.Кировск

9 ноября - 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. МАУ СОК «Горняк».

16 ноября - 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. МАУ СОК «Горняк».

г.Апатиты

9 ноября - 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».

10 ноября - 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».

10 ноября - 14.00-16.00

Чемпионат Мурманской области по хоккею. «Северный флот» - ХК «Апатиты».

г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность».

12 ноября - 11.00-14.30

Игры первенства Мурманской области по хоккею среди юношей до 14 лет.

г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность».

13 ноября - 11.00-14.30

Игры первенства Мурманской области по хоккею среди юношей до 14 лет.

г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность».

14 ноября - 11.00-14.30

Игры первенства Мурманской области по хоккею среди юношей до 14 лет.

г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность».

пгт.Никель

3 ноября - 9.00-18.00

Чемпионат и первенство Мурманской области (кобудо) восточное боевое единоборство.

пгт.Никель, Спортивная ул., 12. СК «Металлург».

г.Мончегорск

10 ноября - 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.

г.Мончегорск, просп.Ленина, 8а. ФОК «Умка».

16 и 17 ноября - 9.00-18.00

Региональные соревнования по самбо среди юношей и девушек.

г.Мончегорск, просп.Ленина, 8а. ФОК «Умка».

г.Оленегорск

2 и 3 ноября - 11.00

Чемпионат МО по спортивной борьбе.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47. МУС УСЦ.

3 ноября - 14.00-16.00

Чемпионат Мурманской области по хоккею. «Горняк» (г.Оленегорск) - «Колатом» (г.Полярные Зори).

г.Оленегорск, ул. Строительная, 40. Ледовый дворец спорта.

9 ноября - 14.00-16.00

Чемпионат Мурманской области по хоккею. «Горняк» (г.Оленегорск) - «Северный флот».

г.Оленегорск, ул. Строительная, 40. Ледовый дворец спорта.

ЗАТО Александровск

10 ноября - 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.

г.Полярный, ул.Гаджиева, 8. Спортивно-оздоровительный комплекс «Каскад».

г.Кола

10 ноября - 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.

г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.

16 ноября - 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.

г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.

г.Мурманск

2 ноября - 14.00-16.00

Чемпионат Мурманской области по хоккею. «Мурман-КСШОР» - ХК «Апатиты».

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

2 и 3 ноября - 12.00-17.00

Чемпионат МО по стендовой стрельбе (дуплетная стрельба).

г.Мурманск, ССОК «Кречет».

9-10 ноября - 9.00-19.00

Кубок и первенство Мурманской области по рукопашному бою.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

10 ноября - 14.00-16.00

Чемпионат Мурманской области по хоккею. «Мурман-КСШОР» - «Колатом» (г.Полярные Зори)

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

11-13 ноября - 9.00

Первенство Мурманской области по мини-футболу среди юношей и девушек до 18 лет.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

12 ноября - 10.00-13.00

Игры первенства Мурманской области по хоккею среди юношей до 14 лет.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

13 ноября - 10.00-13.00

Игры первенства Мурманской области по хоккею среди юношей до 14 лет.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

14 ноября - 10.00-13.00

Игры первенства Мурманской области по хоккею среди юношей до 14 лет.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

15-17 ноября - 9.00-18.00

Региональные соревнования с участием иностранных спортсменов «Северное Сияние» по спортивной борьбе.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

15-17 ноября - 9.00-19.00

Всероссийские соревнования по спортивной борьбе.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.