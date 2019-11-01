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Мурманская область. Арктика01.11.19 08:30

Спортивная афиша

п.Никель

2 ноября – 12.00-19.00

Пройдёт киберспортивная встреча с участием международных и российских игроков по FIFA – Кубок Никеля («Nickel cup»). Организатор мероприятия – Федерация компьютерного спорта России, встреча пройдёт при поддержке компании «Норникель».

Самое северное российское соревнование по FIFA примет на своей площадке не только профессиональных киберфутболистов, среди которых такие спортсмены как Роберт Ufenok77 Фахретдинов, Давлят Dav- Сагитов и Михаил Torres Запорожец, – вход будет свободным и открыт для всех желающих. Шоу-матчи с российскими спортсменами состоятся при участии игроков из Финляндии и Норвегии. Для гостей мероприятия будет организован любительский турнир по FIFA 20, будет работать freeplay-зона с приставками и киберспортивными активностями.

Ведущим выступит бывший участник Высшей лиги КВН на Первом канале Дмитрий Шипатов. Карен Адамян и Роман Нагучев – ведущие телеканала «Матч ТВ», дополнят мероприятие аналитикой из «большого футбола». А Максим GoodMax Гутник – главная киберфутбольная энциклопедия российского YouTube и Twitch, расскажет как стать профессионалом в FIFA.

п.Никель, ул.Спортивная, 12. Дворец спорта.

г.Кандалакша

9 ноября - 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».

п.Ревда

1 ноября - 12.00

Турнир по футболу на приз главы Ловозерского района.

п.Ревда, ул. Металлургов, 5. Культурно-спортивный центр.

г.Ковдор

1 ноября - 20.30

Открытие регионального военно-патриотического слёта молодёжи «Тропою партизан – 2019», посвящённого 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

г.Ковдор, ул. Комсомольская, 14.

2 ноября - 9.00-21.00

Пройдут конкурсные мероприятия слёта.

г.Ковдор, стадион спорткомплекса «Чайка».

3 ноября - 15.00

Награждение победителенй и участников регионального военно-патриотического слёта молодёжи «Тропою партизан – 2019».

г.Ковдор, ул. Комсомольская, 14.

г.Полярные Зори

9 ноября - 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.

г.Полярные Зори, ул.Сивко, 9. МАУДО ДЮСШ.

г.Кировск

9 ноября - 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. МАУ СОК «Горняк».

16 ноября - 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. МАУ СОК «Горняк».

г.Апатиты

9 ноября - 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».

10 ноября - 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».

10 ноября - 14.00-16.00

Чемпионат Мурманской области по хоккею. «Северный флот» - ХК «Апатиты».

г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность».

12 ноября - 11.00-14.30

Игры первенства Мурманской области  по хоккею среди юношей до 14 лет.

г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность».

13 ноября - 11.00-14.30

Игры первенства Мурманской области  по хоккею среди юношей до 14 лет.

г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность».

14 ноября - 11.00-14.30

Игры первенства Мурманской области по хоккею среди юношей до 14 лет.

г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность».

пгт.Никель

3 ноября - 9.00-18.00

Чемпионат и первенство Мурманской области (кобудо) восточное боевое единоборство.

пгт.Никель, Спортивная ул., 12. СК «Металлург».

г.Мончегорск

10 ноября - 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.

г.Мончегорск, просп.Ленина, 8а. ФОК «Умка».

16-17 ноября - 9.00-18.00

Региональные соревнования по самбо среди юношей и девушек.

г.Мончегорск, просп.Ленина, 8а. ФОК «Умка».

г.Оленегорск

2 и 3 ноября - 11.00

Чемпионат Мурманской области по спортивной борьбе.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47. МУС УСЦ.

2 ноября - 12.00

Детский хоккейный турнир «Кубок ЕвроХима-2019».

г.Оленегорск, ул. Строительная, 40. Ледовый дворец спорта.

3 ноября - 14.00-16.00

Чемпионат Мурманской области по хоккею. «Горняк» (г.Оленегорск) - «Колатом» (г.Полярные Зори).

г.Оленегорск, ул. Строительная, 40. Ледовый дворец спорта.

9 ноября - 14.00-16.00

Чемпионат Мурманской области по хоккею. «Горняк» (г.Оленегорск) - «Северный флот».

г.Оленегорск, ул. Строительная, 40. Ледовый дворец спорта.

ЗАТО Александровск

10 ноября - 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.

г.Полярный, ул.Гаджиева, 8. Спортивно-оздоровительный комплекс «Каскад».

г.Кола

2 ноября - 18.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Ротор» (ДЮСШ Кольского района) - «Custom zone».

г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СОК АМК  «Пинагор».

2 ноября - 19.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Атомфлот» - «Спортмастер».

г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СОК АМК  «Пинагор».

2 ноября - 20.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Сбербанк» - «Рыбный порт».

г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СОК АМК  «Пинагор».

3 ноября -  15.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Рубеж» - «Ветераны-ГПС».

г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СОК АМК  «Пинагор».

3 ноября -  16.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Путеец» - «Азимут».

г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СОК АМК  «Пинагор».

3 ноября - 17.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Альфа-банк» - «Импульс».

г.Кола, ул. Привокзальная, 10. СОК АМК  «Пинагор».

3 ноября - 18.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Пинта» - «Росгвардия».

г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СОК АМК  «Пинагор».

3 ноября - 19.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Идея» - «Дента-Роста».

г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СОК АМК  «Пинагор».

3 ноября - 20.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. «Торговый порт» - АМФ «Арктика».

г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СОК АМК  «Пинагор».

10 ноября - 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.

г.Кола, просп.Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.

16 ноября - 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.

г.Мурманск

1- 3 ноября - 15.00

Бокс. XXXV соревнования по боксу памяти Героя Советского Союза Анатолия Бредова и чемпионата города Мурманска по боксу.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 1. Мурманский дворец спорта.

2 и 3 ноября - 12.00

Стрельба. Чемпионат Мурманской области по стендовой стрельбе.

г.Мурманск, ССОК «Кречет».

2 ноября - 14.00-16.00

Чемпионат Мурманской области по хоккею. «Мурман-КСШОР» - ХК «Апатиты».

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

2 и 3 ноября - 12.00-17.00

Чемпионат МО по стендовой стрельбе (дуплетная стрельба).

г.Мурманск, ССОК «Кречет».

5 ноября - 22.00

Хоккей. Чемпионат города Мурманска. «Торговый порт» - «Тавр».

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

6 ноября - 20.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. ДЮСШ-10 (3) - «Азимут».

г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 50. ДЮСШ-10.

9-10 ноября - 9.00-19.00

Кубок и первенство Мурманской области по рукопашному бою.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

10 ноября - 14.00-16.00

Чемпионат Мурманской области по хоккею. «Мурман-КСШОР» - «Колатом» (г.Полярные Зори)

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

11-13 ноября - 9.00

Первенство Мурманской области по мини-футболу среди юношей и девушек до 18 лет.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

12 ноября - 10.00-13.00

Игры первенства Мурманской области по хоккею среди юношей до 14 лет.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

13 ноября - 10.00-13.00

Игры первенства Мурманской области по хоккею среди юношей до 14 лет.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

14 ноября - 10.00-13.00

Игры первенства Мурманской области  по хоккею среди юношей до 14 лет.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

15-17 ноября - 9.00-18.00

Региональные соревнования с участием иностранных спортсменов «Северное Сияние» по спортивной борьбе.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

15-17 ноября - 9.00-19.00

Всероссийские соревнования по спортивной борьбе.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

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