г.Кандалакша

9 ноября - 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».

г.Полярные Зори

9 ноября - 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.

г.Полярные Зори, ул.Сивко, 9. МАУДО ДЮСШ.

г.Кировск

9 ноября - 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. МАУ СОК «Горняк».

16 ноября - 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. МАУ СОК «Горняк».

г.Апатиты

8-10 ноября и 15-17 ноября – 18.00

Состоятся соревнования по шашкам (дисциплина – русские шашки) среди обучающихся образовательных организаций. Заявки на участие направлять до 7 ноября по тел. +7 (953)-75-62-275 (до 22.00 или по e-mail: malahov_sergey84@mail.ru (Малахов Сергей Сергеевич).

г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр МБУДО ДДТ.

9-10 ноября – 10.00

Состоится турнир по настольному теннису, посвященного памяти Захарова С.Е. Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 7 ноября по тел. 8 (953) 302-90-04 (https://vk.com/vs02092011)

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».

9 ноября – 11.30

10 ноября – 14.00

Состоятся календарные игры Первенства Мурманской области по баскетболу среди юношей и девушек 2003- 05 г .р. и 2006- 08 г .р.

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 18. СОК «Наука».

10 ноября - 11.00

Состоится I этап Кубка города Апатиты по быстрым шахматам. Предварительные заявки на участие в Кубке города по блицу подаются в городской шахматный клуб. Контактный телефон 7-69-13 (Чекрыгин Владимир Михайлович).

г.Апатиты, ул. Ленина, 8. Апатитский городской шахматный клуб.

10 ноября – 14.00

Состоятся календарные игры Чемпионата Мурманской области по хоккею. На лёд выйдут ХК «Апатиты» и ХК «Северный флот».

г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность».

12 ноября - 11.00-14.30

Игры первенства Мурманской области по хоккею среди юношей до 14 лет.

г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность».

13 ноября - 11.00-14.30

Игры первенства Мурманской области по хоккею среди юношей до 14 лет.

г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность».

14 ноября - 11.00-14.30

Игры первенства Мурманской области по хоккею среди юношей до 14 лет.

г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность».

15 ноября – 18.00

16 и 17 ноября – 9.00

Состоятся соревнования по волейболу среди смешанных команд в зачёт Спартакиады коллективов предприятий, организаций и учебных заведений.

Для участия в соревнованиях необходимо направить представителя команды на мандатную комиссию, которая состоится 7 ноября в 17.30 в комитете по ФКиС (ул. Победы, 4) с заявкой.

г.Апатиты, ул. Ленина, 26. Плавательный бассейн МАУ ФСК «Атлет».

г.Мончегорск

10 ноября - 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.

г.Мончегорск, просп.Ленина, 8а. ФОК «Умка».

16-17 ноября - 9.00-18.00

Региональные соревнования по самбо среди юношей и девушек.

г.Мончегорск, просп.Ленина, 8а. ФОК «Умка».

г.Оленегорск

9 ноября - 14.00-16.00

Чемпионат Мурманской области по хоккею. «Горняк» (г.Оленегорск) - «Северный флот».

г.Оленегорск, ул. Строительная, 40. Ледовый дворец спорта.

ЗАТО Александровск

10 ноября - 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.

г.Полярный, ул.Гаджиева, 8. Спортивно-оздоровительный комплекс «Каскад».

г.Кола

10 ноября - 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.

г.Кола, просп.Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.

16 ноября - 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.

г.Мурманск

6 ноября - 20.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска. ДЮСШ-10 (3) - «Азимут».

г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 50. ДЮСШ-10.

9-10 ноября - 9.00-19.00

Кубок и первенство Мурманской области по рукопашному бою.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

10 ноября - 14.00-16.00

Чемпионат Мурманской области по хоккею. «Мурман-КСШОР» - «Колатом» (г.Полярные Зори)

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

11-13 ноября - 9.00

Первенство Мурманской области по мини-футболу среди юношей и девушек до 18 лет.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

12 ноября - 10.00-13.00

Игры первенства Мурманской области по хоккею среди юношей до 14 лет.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

13 ноября - 10.00-13.00

Игры первенства Мурманской области по хоккею среди юношей до 14 лет.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

14 ноября - 10.00-13.00

Игры первенства Мурманской области по хоккею среди юношей до 14 лет.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

15-17 ноября - 9.00-18.00

Региональные соревнования с участием иностранных спортсменов «Северное Сияние» по спортивной борьбе.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

15-17 ноября - 9.00-19.00

Всероссийские соревнования по спортивной борьбе.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.