Спортивная афиша
г.Кировск
16 ноября - 12.00
Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.
г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. МАУ СОК «Горняк».
г.Апатиты
14 ноября - 11.00-14.30
Игры первенства Мурманской области по хоккею среди юношей до 14 лет.
г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность».
15-17 ноября – 18.00
Состоятся соревнования по шашкам (дисциплина – русские шашки) среди обучающихся образовательных организаций.
г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр МБУДО ДДТ.
15 ноября – 18.00
16 и 17 ноября – 9.00
Состоятся соревнования по волейболу среди смешанных команд в зачёт Спартакиады коллективов предприятий, организаций и учебных заведений.
г.Апатиты, ул. Ленина, 26. Плавательный бассейн МАУ ФСК «Атлет».
г.Мончегорск
16 и 17 ноября - 9.00-18.00
Региональные соревнования по самбо среди юношей и девушек.
г.Мончегорск, просп.Ленина, 8а. ФОК «Умка».
г.Кола
16 ноября - 12.00
Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.
г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.
г.Мурманск
14 ноября - 10.00-13.00
Игры первенства Мурманской области по хоккею среди юношей до 14 лет.
г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.
14 ноября - 14.00
Пресс-конференция, посвященная проведению соревнований по спортивной борьбе «Северное сияние».
Участники пресс-конференции: Наумова Светлана Ивановна – председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области; Кошелев Роман Вячеславович – председатель федерации спортивной борьбы Мурманской области; Хотешов Борис Федорович – заместитель председателя федерации спортивной борьбы Мурманской области, главный судья соревнований; Петров Андрей Львович – заместитель председателя федерации спортивной борьбы Мурманской области.
г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж, конференц-зал.
15-17 ноября - 9.00-18.00
Региональные соревнования с участием иностранных спортсменов «Северное Сияние» по спортивной борьбе.
г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.
15-17 ноября - 9.00-19.00
Всероссийские соревнования по спортивной борьбе.
г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.