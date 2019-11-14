г.Кировск

16 ноября - 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. МАУ СОК «Горняк».

г.Апатиты

14 ноября - 11.00-14.30

Игры первенства Мурманской области по хоккею среди юношей до 14 лет.

г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность».

15-17 ноября – 18.00

Состоятся соревнования по шашкам (дисциплина – русские шашки) среди обучающихся образовательных организаций.

г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр МБУДО ДДТ.

15 ноября – 18.00

16 и 17 ноября – 9.00

Состоятся соревнования по волейболу среди смешанных команд в зачёт Спартакиады коллективов предприятий, организаций и учебных заведений.

г.Апатиты, ул. Ленина, 26. Плавательный бассейн МАУ ФСК «Атлет».

г.Мончегорск

16 и 17 ноября - 9.00-18.00

Региональные соревнования по самбо среди юношей и девушек.

г.Мончегорск, просп.Ленина, 8а. ФОК «Умка».

г.Кола

16 ноября - 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.

г.Мурманск

14 ноября - 10.00-13.00

Игры первенства Мурманской области по хоккею среди юношей до 14 лет.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

14 ноября - 14.00

Пресс-конференция, посвященная проведению соревнований по спортивной борьбе «Северное сияние».

Участники пресс-конференции: Наумова Светлана Ивановна – председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области; Кошелев Роман Вячеславович – председатель федерации спортивной борьбы Мурманской области; Хотешов Борис Федорович – заместитель председателя федерации спортивной борьбы Мурманской области, главный судья соревнований; Петров Андрей Львович – заместитель председателя федерации спортивной борьбы Мурманской области.

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж, конференц-зал.

15-17 ноября - 9.00-18.00

Региональные соревнования с участием иностранных спортсменов «Северное Сияние» по спортивной борьбе.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

15-17 ноября - 9.00-19.00

Всероссийские соревнования по спортивной борьбе.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.