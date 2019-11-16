Спортивная афиша
г.Кандалакша
17 ноября - 10.30
Конкурс «Маленький чемпион». 0+
г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. Дворец спорта.
г.Полярные Зори
17 ноября - 13.00
Массовый спорт. Спортивный праздник на воде «Мама, папа, я - спортивная семья».
г.Полярные Зори, ул.Сивко, 9. Бассейн.
17 ноября - 14.00
Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «КолАтом» (г.Полярные Зори) - «Северный флот» (ЗАТО г.Североморск).
г.Полярные Зори, ул.Строителей, 9. Ледовый дворец спорта КАЭС.
г.Кировск
16 ноября - 12.00
Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет. Кировск - Апатиты.
г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. МАУ СОК «Горняк».
г.Апатиты
16 и 17 ноября – 9.00
Состоятся соревнования по волейболу среди смешанных команд в зачёт Спартакиады коллективов предприятий, организаций и учебных заведений.
г.Апатиты, ул. Ленина, 26. МАУ ФСК «Атлет».
16 ноября - 14.00
Хоккей. Чемпионат Мурманской области. ХК «Апатиты» (г.Апатиты) - «Горняк» (г.Оленегорск).
г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность».
16 и 17 ноября – 18.00
Состоятся соревнования по шашкам (дисциплина – русские шашки) среди обучающихся образовательных организаций.
г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр МБУДО ДДТ.
17 ноября - 12.00
Баскетбол. Чемпионат Мурманской области среди мужских и женских команд. Апатиты - Мончегорск.
г.Апатиты, ул. Ленина, 26. МАУ ФСК «Атлет».
г.Мончегорск
16 ноября – 12.00
Региональные соревнования по самбо среди юношей и девушек. 16 ноября, в 12 часов состоится парад-открытие турнира, посвященного Всероссийскому дню самбо. Церемония закрытия начнётся в 17.00.
г.Мончегорск, просп.Ленина, 8а. ФОК «Умка».
г.Оленегорск
19-21 ноября - 11.00
Хоккей. Первенство Мурманской области среди юношей до 15 лет.
г.Оленегорск, ул.Строительная, 40. Ледовый дворец спорта.
ЗАТО Александровск
17 ноября - 12.00
Кроссфит. Соревнования по функциональному многоборью.
г.Снежногорск, ул.Мира, 3. ДК «Современник».
г.Кола
16 ноября - 12.00
Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.
г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.
16 ноября - 17.30
17 ноября - 15.00
20 ноября - 21.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.
г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СК «Пинагор».
17 ноября - 12.00
Баскетбол. Чемпионат Мурманской области среди мужских и женских команд. Кольский район - Мурманск.
г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.
ЗАТО г.Североморск
18 ноября - 19.00
Мини-футбол. Чемпионат ЗАТО г.Североморск.
ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11а. Спорткомплекс «Богатырь».
г.Мурманск
16 и 17 ноября - 9.00-18.00
Региональные соревнования с участием иностранных спортсменов «Северное Сияние» по спортивной борьбе. 16 ноября в 16 часов состоится церемония открытия региональных соревнований, а 17 ноября в 14.30 - церемония награждения
г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.
16 и 17 ноября - 12.00
Теннис. XXIV традиционный турнир памяти основателя тенниса в городе Мурманске И.А. Ушакова.
г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Теннисная школа «Смэш».
16 ноября - 14.00
Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Мурман-КСШОР» (г.Мурманск) - «Северный флот» (ЗАТО г.Североморск).
г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.
18-20 ноября - 9.00
Мини-футбол. Первенство Мурманской области среди юношей и девушек до 16 лет.
г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.