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Мурманская область. Арктика16.11.19 08:30

Спортивная афиша

г.Кандалакша

17 ноября - 10.30

Конкурс «Маленький чемпион». 0+

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. Дворец спорта.

г.Полярные Зори

17 ноября - 13.00

Массовый спорт. Спортивный праздник на воде «Мама, папа, я - спортивная семья».

г.Полярные Зори, ул.Сивко, 9. Бассейн.

17 ноября - 14.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «КолАтом» (г.Полярные Зори) - «Северный флот» (ЗАТО г.Североморск).

г.Полярные Зори, ул.Строителей, 9. Ледовый дворец спорта КАЭС.

г.Кировск

16 ноября - 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет. Кировск - Апатиты.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. МАУ СОК «Горняк».

г.Апатиты

16 и 17 ноября – 9.00

Состоятся соревнования по волейболу среди смешанных команд в зачёт Спартакиады коллективов предприятий, организаций и учебных заведений.

г.Апатиты, ул. Ленина, 26. МАУ ФСК «Атлет».

16 ноября - 14.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. ХК «Апатиты» (г.Апатиты) - «Горняк» (г.Оленегорск).

г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Ледовый дворец «Юность».

16 и 17 ноября – 18.00

Состоятся соревнования по шашкам (дисциплина – русские шашки) среди обучающихся образовательных организаций.

г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр МБУДО ДДТ.

17 ноября - 12.00

Баскетбол. Чемпионат Мурманской области среди мужских и женских команд. Апатиты - Мончегорск.

г.Апатиты, ул. Ленина, 26. МАУ ФСК «Атлет».

г.Мончегорск

16  ноября – 12.00

Региональные соревнования по самбо среди юношей и девушек. 16 ноября, в 12 часов состоится  парад-открытие турнира, посвященного Всероссийскому дню самбо. Церемония закрытия начнётся в 17.00.

г.Мончегорск, просп.Ленина, 8а. ФОК «Умка».

г.Оленегорск

19-21 ноября - 11.00

Хоккей. Первенство Мурманской области среди юношей до 15 лет.

г.Оленегорск, ул.Строительная, 40. Ледовый дворец спорта.

ЗАТО Александровск

17 ноября - 12.00

Кроссфит. Соревнования по функциональному многоборью.

г.Снежногорск, ул.Мира, 3. ДК «Современник».

г.Кола

16 ноября - 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.

16 ноября - 17.30

17 ноября - 15.00

20 ноября - 21.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.

г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СК «Пинагор».

17 ноября - 12.00

Баскетбол. Чемпионат Мурманской области среди мужских и женских команд. Кольский район - Мурманск.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.

ЗАТО г.Североморск

18 ноября - 19.00

Мини-футбол. Чемпионат ЗАТО г.Североморск.

ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11а. Спорткомплекс «Богатырь».

г.Мурманск

16 и 17 ноября - 9.00-18.00

Региональные соревнования с участием иностранных спортсменов «Северное Сияние» по спортивной борьбе. 16 ноября в 16 часов состоится церемония открытия региональных соревнований, а 17 ноября в 14.30 - церемония награждения

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

16 и 17 ноября - 12.00

Теннис. XXIV традиционный турнир памяти основателя тенниса в городе Мурманске И.А. Ушакова.

г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Теннисная школа «Смэш».

16 ноября - 14.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Мурман-КСШОР» (г.Мурманск) - «Северный флот» (ЗАТО г.Североморск).

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

18-20 ноября - 9.00

Мини-футбол. Первенство Мурманской области среди юношей и девушек до 16 лет.

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

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