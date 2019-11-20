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Мурманская область. Арктика20.11.19 08:30

Спортивная афиша

г.Кировск

21-23 ноября

Пройдут Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Хибинская гонка» на базе лыжного комплекса «Тирвас». Данные соревнования носят всероссийский статус, широко известны и популярны среди спортсменов и являются традиционными для нашего края, участие в них принимают сильнейшие лыжники со всей страны. Соревнуются спортсмены в гонке классическим и свободным стилем на 5 и 10 км.

Непосредственно соревнования пройдут в два дня, 22 и 23 ноября, а 21 ноября, в преддверии гонки, на базе Ледового дворца «Апатит Арена» состоится торжественная церемония открытия Всероссийских соревнований.

Регламент соревнований:

21 ноября - 11.00–14.00

Официальная тренировка. Классический стиль. Женщины, 5  км, мужчины, 10 км.

21 ноября - 10.00-14.00

Комиссия по допуску участников (судейский павильон «Тирвас»).

21 ноября - 17.00

Совещание представителей команд (с/к «Горняк»).

21 ноября - 18.00

Официальное открытие соревнований ледовый дворец «Апатит Арена»

22 ноября - 9.00-10.50

Официальная тренировка.

22 ноября - 11.00

Соревнования с раздельным стартом (классический стиль). Женщины 5 км.

22 ноября - 12.00

Соревнования с раздельным стартом (классический стиль). Мужчины 10 км (2х5 км).

22 ноября - 11.50

Награждение победителей. Женщины.

22 ноября - 13.00

Награждение победителей. Мужчины.

22 ноября - 16.00–18.00

Официальная тренировка. Свободный стиль. Женщины 5 км, мужчины 10 км.

22 ноября - 18.00

Совещание представителей команд  (санаторный комплекс «Тирвас»).

23 ноября - 9.00-10.50

Официальная тренировка.

23 ноября - 11.00

Соревнования с раздельным стартом (свободный стиль).  Женщины 5 км.

23 ноября - 12.00

Соревнования с раздельным стартом (свободный стиль). Мужчины 10 км (2х5 км).

23 ноября - 11.50

Награждение победителей. Женщины.

23 ноября - 13.00

Награждение победителей. Мужчины.

24 ноября

Пройдут  региональные соревнования «Хибинская гонка» среди юношей и девушек 13-14, 15-16 и 17-18 лет свободным стилем на дистанции 3 и 5 км.

г.Кировск, база лыжного комплекса «Тирвас».

г.Оленегорск

20 и 21 ноября - 11.00

Хоккей. Первенство Мурманской области среди юношей до 15 лет.

г.Оленегорск, ул.Строительная, 40. Ледовый дворец спорта.

г.Кола

20 ноября - 21.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.

г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СК «Пинагор».

г.Мурманск

 20 ноября - 9.00

Мини-футбол. Первенство Мурманской области среди юношей и девушек до 16 лет.

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

 

 

 

 

 

Комментарии

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