Спортивная афиша
г.Кировск
21-23 ноября
Пройдут Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Хибинская гонка» на базе лыжного комплекса «Тирвас». Данные соревнования носят всероссийский статус, широко известны и популярны среди спортсменов и являются традиционными для нашего края, участие в них принимают сильнейшие лыжники со всей страны. Соревнуются спортсмены в гонке классическим и свободным стилем на 5 и
Непосредственно соревнования пройдут в два дня, 22 и 23 ноября, а 21 ноября, в преддверии гонки, на базе Ледового дворца «Апатит Арена» состоится торжественная церемония открытия Всероссийских соревнований.
Регламент соревнований:
21 ноября - 11.00–14.00
Официальная тренировка. Классический стиль. Женщины, 5 км, мужчины,
21 ноября - 10.00-14.00
Комиссия по допуску участников (судейский павильон «Тирвас»).
21 ноября - 17.00
Совещание представителей команд (с/к «Горняк»).
21 ноября - 18.00
Официальное открытие соревнований ледовый дворец «Апатит Арена»
22 ноября - 9.00-10.50
Официальная тренировка.
22 ноября - 11.00
Соревнования с раздельным стартом (классический стиль). Женщины
22 ноября - 12.00
Соревнования с раздельным стартом (классический стиль). Мужчины
22 ноября - 11.50
Награждение победителей. Женщины.
22 ноября - 13.00
Награждение победителей. Мужчины.
22 ноября - 16.00–18.00
Официальная тренировка. Свободный стиль. Женщины
22 ноября - 18.00
Совещание представителей команд (санаторный комплекс «Тирвас»).
23 ноября - 9.00-10.50
Официальная тренировка.
23 ноября - 11.00
Соревнования с раздельным стартом (свободный стиль). Женщины
23 ноября - 12.00
Соревнования с раздельным стартом (свободный стиль). Мужчины
23 ноября - 11.50
Награждение победителей. Женщины.
23 ноября - 13.00
Награждение победителей. Мужчины.
24 ноября
Пройдут региональные соревнования «Хибинская гонка» среди юношей и девушек 13-14, 15-16 и 17-18 лет свободным стилем на дистанции 3 и
г.Кировск, база лыжного комплекса «Тирвас».
г.Оленегорск
20 и 21 ноября - 11.00
Хоккей. Первенство Мурманской области среди юношей до 15 лет.
г.Оленегорск, ул.Строительная, 40. Ледовый дворец спорта.
г.Кола
20 ноября - 21.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.
г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СК «Пинагор».
г.Мурманск
20 ноября - 9.00
Мини-футбол. Первенство Мурманской области среди юношей и девушек до 16 лет.
г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.