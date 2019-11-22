г.Кандалакша

24 ноября - 12.00

Баскетбол. Первенство Мурманской области среди юниоров, юношей и девушек. Кандалакша - Апатиты.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».

г.Ковдор

23 ноября - 11.00

Бильярд. Соревнования по бильярдному спорту «Кубок ветеранов».

г.Ковдор, ул.Кошица, 21а. Центр семейного отдыха «Пирамида».

г.Полярные Зори

24 ноября - 12.00

Баскетбол. Чемпионат Мурманской области среди мужских и женских команд. Полярные Зори - Ковдор.

г.Полярные Зори, ул.Сивко, 9. МАУДО ДЮСШ.

24 ноября - 12.00

Баскетбол. Первенство Мурманской области среди юниоров, юношей и девушек. Полярные Зори - Кольский район.

г.Полярные Зори, ул.Сивко, 9. МАУДО ДЮСШ.

г.Кировск

22 и 23 ноября

Пройдут Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Хибинская гонка» на базе лыжного комплекса «Тирвас». Данные соревнования носят всероссийский статус, широко известны и популярны среди спортсменов и являются традиционными для нашего края, участие в них принимают сильнейшие лыжники со всей страны. Соревнуются спортсмены в гонке классическим и свободным стилем на 5 и 10 км .

Непосредственно соревнования пройдут в два дня, 22 и 23 ноября, а 21 ноября, в преддверии гонки, на базе Ледового дворца «Апатит Арена» состоится торжественная церемония открытия Всероссийских соревнований.

Регламент соревнований:

22 ноября - 9.00-10.50

Официальная тренировка.

22 ноября - 11.00

Соревнования с раздельным стартом (классический стиль). Женщины 5 км .

22 ноября - 12.00

Соревнования с раздельным стартом (классический стиль). Мужчины 10 км (2х5 км).

22 ноября - 11.50

Награждение победителей. Женщины.

22 ноября - 13.00

Награждение победителей. Мужчины.

22 ноября - 16.00–18.00

Официальная тренировка. Свободный стиль. Женщины 5 км , мужчины 10 км .

22 ноября - 18.00

Совещание представителей команд (санаторный комплекс «Тирвас»).

23 ноября - 9.00-10.50

Официальная тренировка.

23 ноября - 11.00

Соревнования с раздельным стартом (свободный стиль). Женщины 5 км .

23 ноября - 12.00

Соревнования с раздельным стартом (свободный стиль). Мужчины 10 км (2х5 км).

23 ноября - 11.50

Награждение победителей. Женщины.

23 ноября - 13.00

Награждение победителей. Мужчины.

24 ноября

Пройдут региональные соревнования «Хибинская гонка» среди юношей и девушек 13-14, 15-16 и 17-18 лет свободным стилем на дистанции 3 и 5 км .

г.Кировск, база лыжного комплекса «Тирвас».

24 ноября - 12.00

Баскетбол. Первенство Мурманской области среди юниоров, юношей и девушек. Кировск - Александровск.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. МАУ СОК «Горняк».

г.Апатиты

24 ноября – 12.00

Состоится традиционный турнир по танцевальному спорту «Заполярный бал».

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».

24 ноября – 10.45

Состоится заключительный этап Кубка города Апатиты по пулевой стрельбе. К соревнованиям допускаются спортсмены 2005 г .р. и старше.

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 19а. Тир начальной школы МБОУ «Гимназия № 1».

г.Мончегорск

24 ноября - 16.00

Баскетбол. Чемпионат города Мончегорска среди мужских и женских команд.

г.Мончегорск, просп..Ленина, 8а. ФОК «Умка».

г.Оленегорск

23 ноября - 10.00

Хоккей. Региональные отборочные соревнования Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд.

г.Оленегорск, ул.Строительная, 40. Ледовый дворец спорта.

ЗАТО г.Североморск

25 ноября - 19.00

Мини-футбол. Чемпионат ЗАТО Североморск.

ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11а. Спорткомплекс «Богатырь».

г.Кола

23 ноября - 18.00

24 ноября - 15.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.

г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СК «Пинагор».

24 ноября - 12.00

Баскетбол. Чемпионат Мурманской области среди мужских и женских команд. Североморск - Мурманск-2.

г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.

24 ноября - 12.00

Баскетбол. Первенство Мурманской области среди юниоров, юношей и девушек. Мурманск СШОР-13 - Мончегорск.

г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.

г.Мурманск

22 и 23 ноября - 9.00

Тяжёлая атлетика. Чемпионат Мурманской области по гиревому спорту.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

22 ноября - 10.00.

Плавание. Турнир среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.

г.Мурманск, ул.Адмирала флота Лобова, 51. ГСЦ «Авангард».

22-25 ноября - 11.00

Биатлон. Региональные соревнования «Приз В.С. Климова» по биатлону.

г.Мурманск, Долина Уюта.

23-25 ноября - 11.00

Шахматы. Региональные соревнования среди людей старшей возрастной группы.

г.Мурманск, ул.Академика Книповича, 23а. Шахматный клуб.

23-24 ноября - 11.00

Каратэ. Чемпионат и первенство Мурманской области.

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

23 ноября - 11.00

Стрельба. Чемпионат города Мурманска по практической стрельбе из пистолета.

г.Мурманск, ул.Генерала Фролова, 2. Тир спорткомплекса «Арктика».

23 ноября - 11.00

Борьба. Традиционный турнир по самбо среди мужчин «Белый медведь».

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

23 ноября - 14.00

Художественная гимнастика. Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

23 ноября - 18.00

Хоккей. Товарищеский матч. «Северные хаски» (г.Мурманск) - сборная академии СКА (г.Санкт-Петербург).

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

24 ноября - 14.00-16.00

Мурманская региональная общественная организация доноров «Капля Жизни» совместно с Мурманской городской общественной организацией «МОРЖ» и группой «Моржи города Мурманска +» проводят «Донорский заплыв».

Цель акции: пропаганда здорового образа жизни и популяризация донорства крови и ее компонентов среди молодёжи. Это мероприятие для всех, кто хочет получить заряд бодрости и энергии, кто давно мечтал окунуться в зимний экстрим, но не решался сделать это самостоятельно.

Тем, кто впервые совершит зимний донорский заплыв, приятные презенты гарантированы.

г.Мурманск, Семёновское озеро, домик «моржей».

27 ноября - 9.00

Мини-футбол. Первенство Мурманской области среди юношей и девушек до 14 лет.

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

27 ноября - 20.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 50. ДЮСШ-10.