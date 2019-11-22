Спортивная афиша
г.Кандалакша
24 ноября - 12.00
Баскетбол. Первенство Мурманской области среди юниоров, юношей и девушек. Кандалакша - Апатиты.
г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».
г.Ковдор
23 ноября - 11.00
Бильярд. Соревнования по бильярдному спорту «Кубок ветеранов».
г.Ковдор, ул.Кошица, 21а. Центр семейного отдыха «Пирамида».
г.Полярные Зори
24 ноября - 12.00
Баскетбол. Чемпионат Мурманской области среди мужских и женских команд. Полярные Зори - Ковдор.
г.Полярные Зори, ул.Сивко, 9. МАУДО ДЮСШ.
24 ноября - 12.00
Баскетбол. Первенство Мурманской области среди юниоров, юношей и девушек. Полярные Зори - Кольский район.
г.Полярные Зори, ул.Сивко, 9. МАУДО ДЮСШ.
г.Кировск
22 и 23 ноября
Пройдут Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Хибинская гонка» на базе лыжного комплекса «Тирвас». Данные соревнования носят всероссийский статус, широко известны и популярны среди спортсменов и являются традиционными для нашего края, участие в них принимают сильнейшие лыжники со всей страны. Соревнуются спортсмены в гонке классическим и свободным стилем на 5 и
Непосредственно соревнования пройдут в два дня, 22 и 23 ноября, а 21 ноября, в преддверии гонки, на базе Ледового дворца «Апатит Арена» состоится торжественная церемония открытия Всероссийских соревнований.
Регламент соревнований:
22 ноября - 9.00-10.50
Официальная тренировка.
22 ноября - 11.00
Соревнования с раздельным стартом (классический стиль). Женщины
22 ноября - 12.00
Соревнования с раздельным стартом (классический стиль). Мужчины
22 ноября - 11.50
Награждение победителей. Женщины.
22 ноября - 13.00
Награждение победителей. Мужчины.
22 ноября - 16.00–18.00
Официальная тренировка. Свободный стиль. Женщины
22 ноября - 18.00
Совещание представителей команд (санаторный комплекс «Тирвас»).
23 ноября - 9.00-10.50
Официальная тренировка.
23 ноября - 11.00
Соревнования с раздельным стартом (свободный стиль). Женщины
23 ноября - 12.00
Соревнования с раздельным стартом (свободный стиль). Мужчины
23 ноября - 11.50
Награждение победителей. Женщины.
23 ноября - 13.00
Награждение победителей. Мужчины.
24 ноября
Пройдут региональные соревнования «Хибинская гонка» среди юношей и девушек 13-14, 15-16 и 17-18 лет свободным стилем на дистанции 3 и
г.Кировск, база лыжного комплекса «Тирвас».
24 ноября - 12.00
Баскетбол. Первенство Мурманской области среди юниоров, юношей и девушек. Кировск - Александровск.
г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. МАУ СОК «Горняк».
г.Апатиты
24 ноября – 12.00
Состоится традиционный турнир по танцевальному спорту «Заполярный бал».
г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».
24 ноября – 10.45
Состоится заключительный этап Кубка города Апатиты по пулевой стрельбе. К соревнованиям допускаются спортсмены
г.Апатиты, ул. Космонавтов, 19а. Тир начальной школы МБОУ «Гимназия № 1».
г.Мончегорск
24 ноября - 16.00
Баскетбол. Чемпионат города Мончегорска среди мужских и женских команд.
г.Мончегорск, просп..Ленина, 8а. ФОК «Умка».
г.Оленегорск
23 ноября - 10.00
Хоккей. Региональные отборочные соревнования Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд.
г.Оленегорск, ул.Строительная, 40. Ледовый дворец спорта.
ЗАТО г.Североморск
25 ноября - 19.00
Мини-футбол. Чемпионат ЗАТО Североморск.
ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11а. Спорткомплекс «Богатырь».
г.Кола
23 ноября - 18.00
24 ноября - 15.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.
г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СК «Пинагор».
24 ноября - 12.00
Баскетбол. Чемпионат Мурманской области среди мужских и женских команд. Североморск - Мурманск-2.
г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.
24 ноября - 12.00
Баскетбол. Первенство Мурманской области среди юниоров, юношей и девушек. Мурманск СШОР-13 - Мончегорск.
г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.
г.Мурманск
22 и 23 ноября - 9.00
Тяжёлая атлетика. Чемпионат Мурманской области по гиревому спорту.
г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
22 ноября - 10.00.
Плавание. Турнир среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.
г.Мурманск, ул.Адмирала флота Лобова, 51. ГСЦ «Авангард».
22-25 ноября - 11.00
Биатлон. Региональные соревнования «Приз В.С. Климова» по биатлону.
г.Мурманск, Долина Уюта.
23-25 ноября - 11.00
Шахматы. Региональные соревнования среди людей старшей возрастной группы.
г.Мурманск, ул.Академика Книповича, 23а. Шахматный клуб.
23-24 ноября - 11.00
Каратэ. Чемпионат и первенство Мурманской области.
г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
23 ноября - 11.00
Стрельба. Чемпионат города Мурманска по практической стрельбе из пистолета.
г.Мурманск, ул.Генерала Фролова, 2. Тир спорткомплекса «Арктика».
23 ноября - 11.00
Борьба. Традиционный турнир по самбо среди мужчин «Белый медведь».
г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
23 ноября - 14.00
Художественная гимнастика. Чемпионат города Мурманска.
г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
23 ноября - 18.00
Хоккей. Товарищеский матч. «Северные хаски» (г.Мурманск) - сборная академии СКА (г.Санкт-Петербург).
г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.
24 ноября - 14.00-16.00
Мурманская региональная общественная организация доноров «Капля Жизни» совместно с Мурманской городской общественной организацией «МОРЖ» и группой «Моржи города Мурманска +» проводят «Донорский заплыв».
Цель акции: пропаганда здорового образа жизни и популяризация донорства крови и ее компонентов среди молодёжи. Это мероприятие для всех, кто хочет получить заряд бодрости и энергии, кто давно мечтал окунуться в зимний экстрим, но не решался сделать это самостоятельно.
Тем, кто впервые совершит зимний донорский заплыв, приятные презенты гарантированы.
г.Мурманск, Семёновское озеро, домик «моржей».
27 ноября - 9.00
Мини-футбол. Первенство Мурманской области среди юношей и девушек до 14 лет.
г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
27 ноября - 20.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.
г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 50. ДЮСШ-10.