г.Кандалакша

24 ноября - 12.00

Баскетбол. Первенство Мурманской области среди юниоров, юношей и девушек. Кандалакша - Апатиты.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».

г.Ковдор

23 ноября - 11.00

Бильярд. Соревнования по бильярдному спорту «Кубок ветеранов».

г.Ковдор, ул.Кошица, 21а. Центр семейного отдыха «Пирамида».

г.Полярные Зори

24 ноября - 12.00

Баскетбол. Чемпионат Мурманской области среди мужских и женских команд. Полярные Зори - Ковдор.

г.Полярные Зори, ул.Сивко, 9. МАУДО ДЮСШ.

24 ноября - 12.00

Баскетбол. Первенство Мурманской области среди юниоров, юношей и девушек. Полярные Зори - Кольский район.

г.Полярные Зори, ул.Сивко, 9. МАУДО ДЮСШ.

г.Кировск

23 ноября

Пройдут Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Хибинская гонка» на базе лыжного комплекса «Тирвас». Данные соревнования носят всероссийский статус, широко известны и популярны среди спортсменов и являются традиционными для нашего края, участие в них принимают сильнейшие лыжники со всей страны. Соревнуются спортсмены в гонке классическим и свободным стилем на 5 и 10 км .

Регламент соревнований:

23 ноября - 9.00-10.50

Официальная тренировка.

23 ноября - 11.00

Соревнования с раздельным стартом (свободный стиль). Женщины 5 км .

23 ноября - 12.00

Соревнования с раздельным стартом (свободный стиль). Мужчины 10 км (2х5 км).

23 ноября - 11.50

Награждение победителей. Женщины.

23 ноября - 13.00

Награждение победителей. Мужчины.

24 ноября

Пройдут региональные соревнования «Хибинская гонка» среди юношей и девушек 13-14, 15-16 и 17-18 лет свободным стилем на дистанции 3 и 5 км .

г.Кировск, база лыжного комплекса «Тирвас».

24 ноября - 12.00

Баскетбол. Первенство Мурманской области среди юниоров, юношей и девушек. Кировск - Александровск.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. МАУ СОК «Горняк».

г.Апатиты

24 ноября – 12.00

Состоится традиционный турнир по танцевальному спорту «Заполярный бал».

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».

24 ноября – 10.45

Состоится заключительный этап Кубка города Апатиты по пулевой стрельбе. К соревнованиям допускаются спортсмены 2005 г .р. и старше.

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 19а. Тир начальной школы МБОУ «Гимназия № 1».

г.Мончегорск

24 ноября - 16.00

Баскетбол. Чемпионат города Мончегорска среди мужских и женских команд.

г.Мончегорск, просп..Ленина, 8а. ФОК «Умка».

г.Оленегорск

23 ноября - 10.00

Хоккей. Региональные отборочные соревнования Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд.

г.Оленегорск, ул.Строительная, 40. Ледовый дворец спорта.

ЗАТО г.Североморск

25 ноября - 19.00

Мини-футбол. Чемпионат ЗАТО Североморск.

ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11а. Спорткомплекс «Богатырь».

г.Кола

23 ноября - 18.00

24 ноября - 15.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.

г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СК «Пинагор».

24 ноября - 12.00

Баскетбол. Чемпионат Мурманской области среди мужских и женских команд. Североморск - Мурманск-2.

г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.

24 ноября - 12.00

Баскетбол. Первенство Мурманской области среди юниоров, юношей и девушек. Мурманск СШОР-13 - Мончегорск.

г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.

г.Мурманск

23 ноября - 9.00

Тяжёлая атлетика. Чемпионат Мурманской области по гиревому спорту.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

23-25 ноября - 11.00

Биатлон. Региональные соревнования «Приз В.С. Климова» по биатлону.

г.Мурманск, Долина Уюта.

23-25 ноября - 11.00

Шахматы. Региональные соревнования среди людей старшей возрастной группы.

г.Мурманск, ул.Академика Книповича, 23а. Шахматный клуб.

23-24 ноября - 11.00

Каратэ. Чемпионат и первенство Мурманской области.

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

23 ноября - 11.00

Стрельба. Чемпионат города Мурманска по практической стрельбе из пистолета.

г.Мурманск, ул.Генерала Фролова, 2. Тир спорткомплекса «Арктика».

23 ноября - 11.00

Борьба. Традиционный турнир по самбо среди мужчин «Белый медведь».

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

23 ноября - 14.00

Художественная гимнастика. Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

23 ноября - 18.00

Хоккей. Товарищеский матч. «Северные хаски» (г.Мурманск) - сборная академии СКА (г.Санкт-Петербург).

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

24 ноября - 14.00-16.00

Мурманская региональная общественная организация доноров «Капля Жизни» совместно с Мурманской городской общественной организацией «МОРЖ» и группой «Моржи города Мурманска +» проводят «Донорский заплыв».

Цель акции: пропаганда здорового образа жизни и популяризация донорства крови и ее компонентов среди молодёжи. Это мероприятие для всех, кто хочет получить заряд бодрости и энергии, кто давно мечтал окунуться в зимний экстрим, но не решался сделать это самостоятельно.

Тем, кто впервые совершит зимний донорский заплыв, приятные презенты гарантированы.

г.Мурманск, Семёновское озеро, домик «моржей».

27 ноября - 9.00

Мини-футбол. Первенство Мурманской области среди юношей и девушек до 14 лет.

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

27 ноября - 20.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 50. ДЮСШ-10.