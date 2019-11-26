Мурманская область. Арктика26.11.19 08:30
Спортивная афиша
ЗАТО г.Североморск
26 ноября – 21.00
Пройдёт первый полуфинальный матч баскетбольного турнира памяти Г.М. Мещерякова. Путевку в финал разыграют «Кола Баскет» (Кольский район) и «Белые Медведи» (г.Мурманск).
ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11а. Спорткомплекс «Богатырь».
28 ноября – 21.00
Пройдёт матч между североморскими командами «СеверБаскет» и «Северные Медведи».
ЗАТО г.Североморск, ул.Гвардейская, 44. ФОК «Старт».
г.Мурманск
27 ноября - 9.00
Мини-футбол. Первенство Мурманской области среди юношей и девушек до 14 лет.
г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
27 ноября - 20.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.
г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 50. ДЮСШ-10.
Комментарии
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Последние комментарии
Юрий
26.11.19 09:50
Евгений! Не передергивайте факты. В своей статье Вы, как раз, большую часть текста посвятили шести перевалочным комплексам, в том числе РПК "Норд" и РПК "ЛК Волга". Перечитайте свою статью. Извините,
Комментарий к новости:ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
Чистильщик
25.11.19 23:59
Когда вы уже нажретесь зарплатами! Упыри.
Комментарий к новости:Депутаты приводят региональные законы в соответствие с федеральным законодательством
Евгений
25.11.19 18:50
Уважаемый Юрий! В моей статье в основном идёт речь о событиях, которые произошли в 2019 году: распоряжение правительства об изменении границ порта Мурманск, строительство РПК в губе Могильная, незако
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