Спортивная афиша
ЗАТО г.Североморск
28 ноября – 21.00
Пройдёт матч между североморскими командами «СеверБаскет» и «Северные Медведи».
ЗАТО г.Североморск, ул.Гвардейская, 44. ФОК «Старт».
г.Мурманск
27 ноября - 9.00
Мини-футбол. Первенство Мурманской области среди юношей и девушек до 14 лет.
г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
27 ноября - 20.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.
г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 50. ДЮСШ-10.
29 и 30 ноября – 12.00
В память о Владимире Михайловиче Воротникове Чувашское культурное общество «Чувашский край» совместно Общественной организацией «Шахматная федерация Мурманской области» проведёт Шахматный турнир имени М.В. Воротникова. В турнире примут участие команды представителей национально-культурных общественных объединений Мурманской области и шахматного сообщества.
г.Мурманск, ул. Академика Книповича, 23а. Шахматный клуб, 2-й этаж.