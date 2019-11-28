Мурманская область. Арктика28.11.19 08:30
Спортивная афиша
ЗАТО г.Североморск
28 ноября – 21.00
Пройдёт матч между североморскими командами «СеверБаскет» и «Северные Медведи».
ЗАТО г.Североморск, ул.Гвардейская, 44. ФОК «Старт».
г.Мурманск
29 и 30 ноября – 12.00
В память о Владимире Михайловиче Воротникове Чувашское культурное общество «Чувашский край» совместно Общественной организацией «Шахматная федерация Мурманской области» проведёт Шахматный турнир имени М.В. Воротникова. В турнире примут участие команды представителей национально-культурных общественных объединений Мурманской области и шахматного сообщества.
г.Мурманск, ул. Академика Книповича, 23а. Шахматный клуб, 2-й этаж.
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