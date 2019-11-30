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Мурманская область. Арктика30.11.19 08:30

Спортивная афиша

г.Кандалакша

30 ноября - 12.00

Баскетбол. Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет. Кандалакша - Полярные Зори.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».

г.Полярные Зори

30 ноября - 14.00

Массовый спорт. Соревнования «Всей семьей на ГТО!».

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры, спортзал.

1 декабря - 12.00

Лыжные гонки. Соревнования «Открытие сезона».

г.Полярные Зори, лыжная трасса за каналом.

1 декабря - 12.00

Баскетбол. Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет. Полярные Зори - Апатиты.

г.Полярные Зори, ул.Сивко, 9. МАУДО ДЮСШ.

1 декабря - 13.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «КолАтом» (г.Полярные Зори) - «Мурман-КСШОР» (г.Мурманск).

г.Полярные Зори, ул.Строителей, 9. Ледовый дворец спорта КАЭС.

г.Апатиты

30 ноября - 12.00

Баскетбол. Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет. Апатиты - Александровск.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».

30 ноября - 10.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по спортивно-прикладному собаководству в Апатитах.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Физкультурно-спортивный комплекс «Атлет».

1 декабря - 10.00

Спортивное собаководство. Чемпионат Мурманской области по спортивно-прикладному собаководству «Русский ринг - Заполярье».

г.Апатиты, учебно-дрессировочная площадка «Хибины».

г.Мончегорск

30 ноября - 12.00

Баскетбол. Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет. Мончегорск - Кировск.

г.Мончегорск, просп..Ленина, 8а.  ФОК «Умка».

г.Оленегорск

30 ноября - 12.00

Региональные соревнования по хоккею с участием иностранных спортсменов «Баренцева хоккейная лига».

г.Оленегорск, ул. Строительная, 40. Ледовый дворец.

30 ноября - 14.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Оленегорск) - «Северный флот» (ЗАТО г.Североморск).

г.Оленегорск, ул.Строительная, 40. Ледовый дворец спорта.

1 декабря - 14.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Оленегорск) - ХК «Апатиты».

г.Оленегорск, ул.Строительная, 40. Ледовый дворец спорта.

30 ноября - 14.00

Хоккей. Региональные соревнования среди людей старшей возрастной группы.

г.Оленегорск, ул.Строительная, 40. Ледовый дворец спорта.

1 декабря - 12.00

Чемпионат Мурманской области по баскетболу среди мужских и женских команд. Оленегорск - Мурманск-1.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47. МУС УСЦ.

г.Полярный

1 декабря - 12.00

Баскетбол. Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет. Александровск - Мончегорск.

г.Полярный, ул.Гаджиева, 8. Спортивно-оздоровительный комплекс «Каскад».

ЗАТО г.Североморск

2 декабря - 19.00

Мини-футбол. Чемпионат ЗАТО г.Североморск.

ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11а. Спорткомплекс «Богатырь».

г.Кола

30 ноября - 12.00

Чемпионат Мурманской области по баскетболу среди мужских и женских команд. Кольский район - Мурманск-2.

г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.

30 ноября - 12.00

Баскетбол. Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет. Кольский район - ДЮСШ-4 г.Мурманск.

г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.

30 ноября и 1 декабря - 16.00.

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.

г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СК «Пинагор».

г.Мурманск

30 ноября - 1 декабря - 11.00

Биатлон. Региональные соревнования «Приз спорткомплекса «Долина Уюта».

г.Мурманск, Долина Уюта.

30 ноября – 12.00

В память о Владимире Михайловиче Воротникове Чувашское культурное общество «Чувашский край» совместно Общественной организацией «Шахматная федерация Мурманской области» проведёт Шахматный турнир имени М.В. Воротникова. В турнире примут участие команды представителей национально-культурных общественных объединений Мурманской области и шахматного сообщества.

г.Мурманск, ул. Академика Книповича, 23а. Шахматный  клуб, 2-й этаж.

30 ноября - 12.00

В Мурманске пройдёт турнир по дзюдо и смешанным боевым единоборствам «Патриот».  Турнир «Патриот» проводится в городах Российской Федерации по инициативе ООО «Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России». Всего в России функционирует более 70 отделений Ассоциации. На территории Мурманской области региональное отделение существует уже почти 10 лет. Ассоциация является общественной организацией, объединяющей сотрудников, военнослужащих, инвалидов и пенсионеров органов внутренних дел, принимавших участие в боевых действиях, а также членов их семей и иных граждан Российской Федерации.

Ранее турнир «Патриот» носил статус городских соревнований, и только с 2018 года организаторы стали позиционировать его как региональные соревнования. Впервые турнир со статусом «регионального», состоялся в преддверии Дня Победы в Анапе, а теперь уже во второй раз проходит и в г. Мурманске. Помимо Ассоциации организаторами мероприятия выступают региональные спортивные федерации по дзюдо и смешанному боевому единоборству (ММА).  Соревноваться за звание сильнейших будут спортсмены в возрасте 12-17 лет (ММА) и 13-18 лет (дзюдо) в различных весовых категориях. Турнир посвящен памяти сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск России, погибших в локальных войнах и борьбе с преступностью.

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

30 ноября - 12.45

Церемония открытия домашней серии игр первенства России по хоккею с мячом между командами хоккейных клубов «Мурман» и «Волга». Второй сезон подряд хоккейный клуб «Мурман» принимает участие в чемпионате России по хоккею с мячом среди команд суперлиги – высшем дивизионе, в котором играют сильнейшие российские команды. В сезоне 2019/2020 пройдёт 13 домашних игр.

г.Мурманск, ул. Воровского, 15а. Стадион «Строитель».

30 ноября - 13.00

Хоккей с мячом. Чемпионат России среди команд суперлиги. «Мурман» (г.Мурманск) - «Волга» (г.Ульяновск).

г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».

1 декабря - 11.00

Первенство Мурманской области по бильярду.

г.Мурманск, ул. Свердлова, 26/4. Бильярдный клуб «Гладиатор».

1 декабря - 12.00

Баскетбол. Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет. ДЮСШ-4 Мурманск - Кандалакша.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

1 декабря - 12.00

Баскетбол. Первенство Мурманской области по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, юношей и девушек до 15 лет. СШОР-13 Мурманск - Кольский район.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

4 декабря - 18.30

Хоккей с мячом. Чемпионат России среди команд суперлиги. «Мурман» (г.Мурманск) - «Строитель» (г.Сыктывкар).

г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».

4 декабря - 20.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 50. ДЮСШ-10.

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