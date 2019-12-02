Мурманская область. Арктика02.12.19 08:30
Спортивная афиша
г.Мурманск
2 декабря - 12.00
Состоится пресс-конференция, посвященная проведению в г. Мурманске в период с 3 по 9 декабря 2019 года региональных соревнований по биатлону «Кубок А. Богалий – Skimir» (1-й этап сезона 2019/2020 годов).
г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, овальный зал.
4 декабря - 18.30
Хоккей с мячом. Чемпионат России среди команд суперлиги. «Мурман» (г.Мурманск) - «Строитель» (г.Сыктывкар).
г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».
4 декабря - 20.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.
ул.Карла Либкнехта, 50. ДЮСШ-10.
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