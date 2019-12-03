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Мурманская область. Арктика03.12.19 08:30

Спортивная афиша

ЗАТО г. Североморск

3 декабря - 12.00

Торжественное открытие регионального этапа всероссийских соревнований общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу».

В этом году общероссийский проект «Мини-футбол – в школу» отмечает 15-летие. Региональный этап соберет около 300 подростков в составе команд – победителей и призеров муниципальных этапов. Соревнования проводятся среди команд юношей и девушек 2008-2009, 2006-2007, 2004-2005 и 2002-2003 годов рождения.

ЗАТО г. Североморск, ул. Гвардейская, 44. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Старт».

г.Мурманск

3 декабря - 17.00

Торжественное вручение знаков ГТО.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

4 декабря - 18.30

Хоккей с мячом. Чемпионат России среди команд суперлиги. «Мурман» (г.Мурманск) - «Строитель» (г.Сыктывкар).

г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».

4 декабря - 20.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 50. ДЮСШ-10.

5 декабря – 13.30

Состоится торжественная церемония открытия первого этапа Кубка А. Богалий - SKIMIR сезона 2019/2020.

Уже в этот четверг в Долине Уюта будет дан старт первому этапу Кубка А. Богалий - SKIMIR сезона 2019/2020. Соревноваться за звание сильнейших будет более 350 спортсменов из 23 субъектов Российской Федерации. Мурманская область представлена 122 спортсменами в возрастных группах 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 лет.

г.Мурманск, Долина Уюта.

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