г.Кировск

7 декабря - 9.30

В рамках патриотического воспитания подрастающего поколения местной общественной детской и молодёжной организацией «Союз детских и молодёжных общественных объединений города Кировска Мурманской области», комитетом образования, культуры и спорта администрации города Кировска, Муниципальной автономной организацией дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» при поддержке Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области проводится муниципальный учебно-ознакомительный слёт юнармейцев г. Кировска «Кировск - территория мужества».

г.Кировск, ул. Советская, 8. Турбаза ЦДТ «Хибины» «Рябинушка».

7 декабря - 10.00

В целях популяризации Синкёкусинкай каратэ среди подрастающего поколения, повышения спортивного мастерства участников, выявления сильнейших спортсменов, популяризации ведения здорового образа жизни, привлечения к занятиям спортом больших масс населения состоится открытое первенство по Синкёкусинкай карате среди детей, юношей и девушек, юниоров и юниорок в разделе ката. К участию в соревнования допускаются все спортсмены Синкёкусинкай каратэ, имеющие соответствующую квалификацию, спортивную подготовку и медицинский допуск.

Программа соревнований: 10.00-10.30 - регистрация участников; 10.30-14.00 - открытие и предварительные выступления; 14.00-14.30 - полуфинальные и финальные выступления; 14.30-15.00 - подведение итогов и награждение.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. МАУ СОК «Горняк».

ЗАТО г. Североморск

8 декабря – 11.00

Пройдёт Фестиваль спорта и здоровья для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, включающий в себя спортивно-развлекательную программу и творческие конкурсы. Состязания будут проходить по секторам: настольные игры, бочча, футбол и волейбол.

Мероприятие пройдет в партнерстве с молодёжной общественной организацией «Городская волонтёрская группа». Программа фестиваля: 11.00-13.00 – участники в возрасте от 6 до 18 лет; 13.00-15.00 – участники с 19 лет и старше.

ЗАТО г.Североморск, ул. Колышкина, 11. Спортивный комплекс «Богатырь».

8 декабря – 11.00

Пройдут соревнования по лыжным гонкам, посвященные открытию сезона зимних видов спорта в ЗАТО г.Североморск. Дисциплина - спринт 900 м - свободный стиль.

Программа соревнований: 11.00 - регистрация участников соревнований; 11.40 - официальная церемония открытия соревнований; 12.10 - старт участников соревнований.

ЗАТО г. Североморск, район ул. Восточная, 11а. Лыжная трасса.

г.Мурманск

4 декабря - 18.30

Хоккей с мячом. Чемпионат России среди команд суперлиги. «Мурман» (г.Мурманск) - «Строитель» (г.Сыктывкар).

г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».

4 декабря - 20.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 50. ДЮСШ-10.

5 декабря – 13.30

Состоится торжественная церемония открытия первого этапа Кубка А. Богалий - SKIMIR сезона 2019/2020.

Уже в этот четверг в Долине Уюта будет дан старт первому этапу Кубка А. Богалий - SKIMIR сезона 2019/2020. Соревноваться за звание сильнейших будет более 350 спортсменов из 23 субъектов Российской Федерации. Мурманская область представлена 122 спортсменами в возрастных группах 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 лет.

г.Мурманск, Долина Уюта.