г.Кировск

7 декабря - 9.30

В рамках патриотического воспитания подрастающего поколения местной общественной детской и молодёжной организацией «Союз детских и молодёжных общественных объединений города Кировска Мурманской области», комитетом образования, культуры и спорта администрации города Кировска, Муниципальной автономной организацией дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» при поддержке Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области проводится муниципальный учебно-ознакомительный слёт юнармейцев г. Кировска «Кировск - территория мужества».

г.Кировск, ул. Советская, 8. Турбаза ЦДТ «Хибины» «Рябинушка».

7 декабря - 10.00

В целях популяризации Синкёкусинкай каратэ среди подрастающего поколения, повышения спортивного мастерства участников, выявления сильнейших спортсменов, популяризации ведения здорового образа жизни, привлечения к занятиям спортом больших масс населения состоится открытое первенство по Синкёкусинкай карате среди детей, юношей и девушек, юниоров и юниорок в разделе ката. К участию в соревнования допускаются все спортсмены Синкёкусинкай каратэ, имеющие соответствующую квалификацию, спортивную подготовку и медицинский допуск.

Программа соревнований: 10.00-10.30 - регистрация участников; 10.30-14.00 - открытие и предварительные выступления; 14.00-14.30 - полуфинальные и финальные выступления; 14.30-15.00 - подведение итогов и награждение.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. МАУ СОК «Горняк».

ЗАТО г. Североморск

8 декабря – 11.00

Пройдёт Фестиваль спорта и здоровья для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, включающий в себя спортивно-развлекательную программу и творческие конкурсы. Состязания будут проходить по секторам: настольные игры, бочча, футбол и волейбол.

Мероприятие пройдёт в партнерстве с молодёжной общественной организацией «Городская волонтёрская группа». Программа фестиваля: 11.00-13.00 – участники в возрасте от 6 до 18 лет; 13.00-15.00 – участники с 19 лет и старше.

ЗАТО г.Североморск, ул. Колышкина, 11. Спортивный комплекс «Богатырь».

8 декабря – 11.00

Пройдут соревнования по лыжным гонкам, посвященные открытию сезона зимних видов спорта в ЗАТО г.Североморск. Дисциплина - спринт 900 м - свободный стиль.

Программа соревнований: 11.00 - регистрация участников соревнований; 11.40 - официальная церемония открытия соревнований; 12.10 - старт участников соревнований.

ЗАТО г. Североморск, район ул. Восточная, 11а. Лыжная трасса.

г.Мурманск

5 декабря - 11.00

Региональные соревнования среди юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий – Skimir». Старты Кубка Богалий начнутся с индивидуальной гонки в возрастных категориях 10-11 и 12-13 лет.

г.Мурманск, Долина Уюта. Спортивный комплекс «Долина Уюта», биатлонный стадион.

5 декабря – 13.30

Состоится торжественная церемония открытия первого этапа Кубка А. Богалий - SKIMIR сезона 2019/2020.

Уже в этот четверг в Долине Уюта будет дан старт первому этапу Кубка А. Богалий - SKIMIR сезона 2019/2020. Соревноваться за звание сильнейших будет более 350 спортсменов из 23 субъектов Российской Федерации. Мурманская область представлена 122 спортсменами в возрастных группах 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 лет.

г.Мурманск, Долина Уюта. Спортивный комплекс «Долина Уюта», биатлонный стадион.

6 декабря

Региональные соревнования среди юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий – Skimir». В индивидуальной гонке примут участие юноши и девушки 14-15 и 16-17 лет. 7 декабря состоится спринтерская гонка.

г.Мурманск, Долина Уюта. Спортивный комплекс «Долина Уюта», биатлонный стадион.

8 декабря

Завершаются Региональные соревнования среди юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий – Skimir» гонкой преследования.

Кубок Анны Богалий – первые в России соревнования для юных спортсменов от 10 до 17 лет со «взрослым» подходом к организации. Гонки проводятся по правилам и принципам Кубка мира, в судействе применяются стандарты международного уровня. На соревнования заявились более 300 спортсменов.

г.Мурманск, Долина Уюта. Спортивный комплекс «Долина Уюта», биатлонный стадион.