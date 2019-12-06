г.Ковдор

8 декабря - 12.00

Лыжные гонки. Открытое первенство «Открытие зимнего спортивного сезона».

г.Ковдор, ул.Ленина. Городской лыжный стадион.

г.Полярные Зори

6 декабря - 10.00

Региональный этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».

г.Полярные Зори, спортзал комплекса оздоровления-реабилитации персонала Кольской АЭС.

8 декабря - 12.00

Региональные соревнования среди людей старшей возрастной группы. Полярные Зори - Мурманск.

г.Полярные Зори, ул.Сивко, 9. МАУДО ДЮСШ.

8 декабря - 14.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «КолАтом» (г.Полярные Зори) - «Северный флот» (ЗАТО г.Североморск).

г.Полярные Зори, ул.Строителей, 9. Ледовый дворец спорта КАЭС.

г.Кировск

7 декабря - 9.30

В рамках патриотического воспитания подрастающего поколения местной общественной детской и молодёжной организацией «Союз детских и молодёжных общественных объединений города Кировска Мурманской области», комитетом образования, культуры и спорта администрации города Кировска, Муниципальной автономной организацией дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» при поддержке Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области проводится муниципальный учебно-ознакомительный слёт юнармейцев г. Кировска «Кировск - территория мужества».

г.Кировск, ул. Советская, 8. Турбаза ЦДТ «Хибины» «Рябинушка».

7 декабря - 10.00

В целях популяризации Синкёкусинкай каратэ среди подрастающего поколения, повышения спортивного мастерства участников, выявления сильнейших спортсменов, популяризации ведения здорового образа жизни, привлечения к занятиям спортом больших масс населения состоится открытое первенство по Синкёкусинкай карате среди детей, юношей и девушек, юниоров и юниорок в разделе ката. К участию в соревнования допускаются все спортсмены Синкёкусинкай каратэ, имеющие соответствующую квалификацию, спортивную подготовку и медицинский допуск.

Программа соревнований: 10.00-10.30 - регистрация участников; 10.30-14.00 - открытие и предварительные выступления; 14.00-14.30 - полуфинальные и финальные выступления; 14.30-15.00 - подведение итогов и награждение.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. МАУ СОК «Горняк».

8 декабря - 10.00

Карате. Открытое первенство по синкёкусинкай карате.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. МАУ СОК «Горняк».

г.Апатиты

8 декабря - 12.00

Чемпионат Мурманской области по баскетболу среди мужских и женских команд. Апатиты - Кольский район.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет»,

8 декабря - 12.00

Региональные соревнования среди людей старшей возрастной группы. Апатиты - Кольский район.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет»,

г.Мончегорск

6 декабря - 18.00

7-8 декабря - 10.00

Баскетбол. 42-й традиционный турнир по баскетболу среди мужских команд «Кубок Заполярья».

г.Мончегорск, просп..Ленина, 8а. ФОК «Умка».

6 декабря - 18.30

7 декабря - 13.00

Всероссийские соревнования по хоккею с мячом среди команд высшей лиги. «Мончегорск» - «Динамо-Крылатское» (г.Москва).

г.Мончегорск, ул.Нагорная, 17. Стадион СШОР.

8-11 декабря - начало игр по расписанию

Первенство России по хоккею с мячом среди девушек 16-17 лет.

г.Мончегорск, ул.Нагорная, 17. Стадион СШОР.

г.Оленегорск

7 декабря - 11.30

Региональные отборочные соревнования Всероссийского фестиваля среди любительских команд. Дивизион «Любитель 40+».

г.Оленегорск, ул.Строительная, 40. Ледовый дворец спорта.

сп.Тулома

15 декабря – 10.00

На хоккейном корте в Туломе в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» пройдёт региональный фестиваль дворового спорта «Хоккей в валенках 4х4». К соревнованиям допускаются команды и игроки со всех спортивных школ Мурманской области и муниципальных учреждений дополнительного образования Мурманской области.

Общее число хоккеистов, заявляемых за команды должно быть не более 4 человек (включая 1-го вратаря).

К участию в фестивале допускаются команды предпочтительно в единой игровой форме.

Вратарская экипировка запрещена.Возрастные группы: 1-го дивизион - юноши 6-10 лет, 2-го дивизион - юноши 11-14 лет, 3-го дивизион - девушки от 7 лет и старше.

Программа соревнований: регистрация команд – 10.00 – 10.30; начало соревнований – 11.00; церемония открытия – 12.00; разминка – 12.30; продолжение соревнований – 12.45;церемония награждения – 17.00.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях направляются по адресу электронной почты skolt51@mail.ru в срок до 14 декабря.

сп.Тулома.

г.Кола

7 декабря - 18.00

8 декабря - 14.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.

г.Кола, ул.Привокзальная, 10. СК «Пинагор».

ЗАТО г. Североморск

8 декабря – 11.00

Пройдёт Фестиваль спорта и здоровья для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, включающий в себя спортивно-развлекательную программу и творческие конкурсы. Состязания будут проходить по секторам: настольные игры, бочча, футбол и волейбол.

Мероприятие пройдёт в партнерстве с молодёжной общественной организацией «Городская волонтёрская группа». Программа фестиваля: 11.00-13.00 – участники в возрасте от 6 до 18 лет; 13.00-15.00 – участники с 19 лет и старше.

ЗАТО г.Североморск, ул. Колышкина, 11. Спортивный комплекс «Богатырь».

8 декабря – 11.00

Пройдут соревнования по лыжным гонкам, посвященные открытию сезона зимних видов спорта в ЗАТО г.Североморск. Дисциплина - спринт 900 м - свободный стиль.

Программа соревнований: 11.00 - регистрация участников соревнований; 11.40 - официальная церемония открытия соревнований; 12.10 - старт участников соревнований.

ЗАТО г. Североморск, район ул. Восточная, 11а. Лыжная трасса.

9 декабря - 19.00

Мини-футбол. Чемпионат ЗАТО г.Североморск.

ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11а. Спорткомплекс «Богатырь».

г.Мурманск

6 декабря – 11.00

Региональные соревнования среди юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий – Skimir». В индивидуальной гонке примут участие юноши и девушки 14-15 и 16-17 лет. 7 декабря состоится спринтерская гонка.

г.Мурманск, Долина Уюта. Спортивный комплекс «Долина Уюта», биатлонный стадион.

7 декабря - 13.00

Хоккей с мячом. Чемпионат России среди команд суперлиги. «Мурман» (г.Мурманск) - «Динамо» (г.Москва).

г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».

7 декабря - 14.00

Массовый спорт. Фестиваль студентов университетов города Мурманска.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов. Дворец спорта.

8 декабря - 14.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Мурман-КСШОР» (г.Мурманск) - «Горняк» (г.Оленегорск).

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

8 декабря

Завершаются Региональные соревнования среди юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий – Skimir» гонкой преследования.

Кубок Анны Богалий – первые в России соревнования для юных спортсменов от 10 до 17 лет со «взрослым» подходом к организации. Гонки проводятся по правилам и принципам Кубка мира, в судействе применяются стандарты международного уровня. На соревнования заявились более 300 спортсменов.

г.Мурманск, Долина Уюта. Спортивный комплекс «Долина Уюта», биатлонный стадион.

11 декабря - 18.30

Хоккей с мячом. Чемпионат России среди команд суперлиги. «Мурман» (г.Мурманск) - «Уральский трубник» (г.Первоуральск).

г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».

9 декабря - 21.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

11 декабря - 20.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 50. ДЮСШ-10.